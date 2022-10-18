台中市潭子區福貴路一間工廠18日傍晚4時許發生火警，由於現場風勢很大，火勢一發不可收拾，黑煙直逼天際，目前火勢已獲初步控制，共延燒4間工廠，幸未傳出人員受困或傷亡。

台中市消防局下午4時52分獲報後，立刻派遣四平分隊、東山分隊、潭子分隊，神岡分隊、第一大隊、豐原分隊、豐南分隊、頭家厝分隊前往灌救。5時45分左右，火勢已獲初步控制，延燒4間工廠，無人傷亡，消防人員仍持續滅火。