透過文物可以理解歷史演進，一名網友近日分享一張清朝發行的護照，由於當時技術限制，護照上僅有文字敘述，海關人員也只能透過外貌描述判定持照人身分，讓不少人大開眼界。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，分享一張光緒年間發行的大清護照，該紙本護照為大清國福建泉州廈門海防分府核發，同意旅客從廈門搭乘輪船前往台灣，護照內明確註明旅客個資，包括姓名、年紀、職業、住址，外觀部分則以身材、面色、眼色、有無異相作為辨識依據。

大清護照樣式引起網友討論，「哇塞，毛筆字好美」、「古董級的護照」、「異相全應該是沒有殘缺吧」、「七歲而已，身材是能有多長啦」，也有人讚嘆「保存的真不錯」、「可以存留到現在還這麼清楚，不容易欸」、「應該可以捐給博物館」。

根據維基百科介紹，1840年以後，清朝政府礙於與西方強權各國的不平等雙邊條約，開始授權駐在中國境外的領事館或海關，為中國人（包含華僑）發放型式不一的護照，這是以「單人單紙」中國護照的成型。19世紀末至20世紀初的中國護照並無照片等設置，為了正確辨別持照人真偽，中國護照多為以文字描述持照人的體貌特徵，如身高，體態。