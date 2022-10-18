遊覽車司機指大貨車都能行駛宜51縣道，為什麼他們不能。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

尼莎颱風重創宜蘭縣大同鄉，安置於棲蘭山莊的受困遊客17日已全數下山，但14輛的遊覽車卻困在山上，因縣道宜51線有限制大客車通行，但司機怒批，大卡車都能行駛了！他們願意切結書，希望能盡快下山做生意；縣府交通處回應，請公路總局盡快搶修崩坍路段，另切結書的方式需更謹慎思考處理。

因縣道宜51線於17日下午5時恢復小客車輪放下山，故受困棲蘭山莊的遊客已全數安全下山，但14輛遊覽車從16日受困至今，司機們抱怨，其他大貨車都能行駛宜51線，宜蘭縣政府的應變中心怎麼都不應變，應該讓他們能盡速下山，司機們舉高右手齊喊，「我們要回家」。

太平村長李銘宜表示，遊覽車司機請他從中協助下去，因大多遊覽車都已跟遊客或業者簽好商業契約，卻無法履行，目前有14輛車困在棲蘭山莊，雖宜51線限制甲類車輛通行，但司機已被困3天了，希望相關單位能協調處理。

司機徐先生說，因台7丙線坍崩路段封閉，沒有那麼快搶通，宜51線道路狀況通過沒有安全上的疑慮，希望能讓他們行駛宜51線下山，大家願意簽切結書，且車上的乘客也都已疏散完畢，後續跟許多客戶訂好契約，有的司機還需繳貸款、或車輛調度上的問題，造成多方面困擾。

徐先生指出，希望相關單位盡快處理他們的問題，不要再互踢皮球，已從公路總局、工務段、縣政府等都打過電話，但都沒人積極處理，如真的沒辦法，他們會把車子全部開到宜51管制口，到時發生什麼問題誰都無法預料，強調這都是簡單的訴求，希望政府能幫盡快尋找較好的措施。

縣府交通處回應，縣道宜51線自2007年受限於道路的線形跟寬度，就公告禁止大客車通行，法律跟現行條件公告就是如此，皆是考量交通安全的條件而設；建議可從台7甲往梨山、台中方向行駛，宜51線縣府也全力搶通中；至於民眾用切結是否可排除相關安全考慮跟法令的限制，縣府認為要審慎評估。