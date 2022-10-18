111年地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案公投，將在年底11月26日舉行，距今僅剩1個多月，警政署長黃明昭特於今(18)日南下高雄市政府警察局召開「選舉治安維護及查賄制暴工作座談會」，視導選舉治安維護及查賄制暴工作相關整備及執行情形，並頒發掃黑、打詐、緝毒等集團性犯罪獎勵金及選舉治安維護工作慰勉金，肯定高市警局同仁在淨化選前治安展現具體成效。

黃明昭頒發掃黑、打詐、緝毒等集團性犯罪獎勵金及選舉治安維護工作慰勉金，肯定高市警局同仁在淨化選前治安展現具體成效。(高雄市警察局提供)

高雄市政府警察局在全面淨化選前治安肅槍及掃黑專案行動中，動員刑事警察大隊暨各分局優勢警力，共計查獲非法槍械案件25件30人、緝獲非法槍枝49枝，檢肅組織犯罪43件156人到案，澈底掃蕩非法槍枝、壓制黑幫氣焰，績效斐然表現優異；另本市槍擊案件111年1月迄今發生2件為六都最低、破獲率150%也是六都最佳，在市警局全體同仁努力之下，治安維穩已具體展現成效。

警政署長黃明昭特於今(18)日南下高雄市政府警察局召開「選舉治安維護及查賄制暴工作座談會」。(高雄市警察局提供)

警政署長黃明昭特於今(18)日南下高雄市政府警察局召開「選舉治安維護及查賄制暴工作座談會」。(高雄市警察局提供)

黃明昭署長在會議中表示，選舉投票日越近對於布雷務求精準且正確引爆，積極蒐報情資，全面查察賄選，防制不法分子利用金錢利益影響選舉公平性，並且嚴查境外資金或境外勢力隱身幫派組合介入選舉，積極防制假訊息影響選情。

警政署長黃明昭特於今(18)日南下高雄市政府警察局召開「選舉治安維護及查賄制暴工作座談會」。(高雄市警察局提供)

黃明昭也提醒同仁治安維護工作繁重艱鉅，務須秉持「行政中立、犯罪零容忍」之立場，展現嚴正執法決心，以「公平選舉、杜絕不法」為核心目標，持續淨化選前治安環境，嚴密查緝各式非法槍彈，強力掃蕩黑道幫派及暴力犯罪組織，同時針對候選人及競選活動強化安全維護，確保選舉過程平和、平安、平順。