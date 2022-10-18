許多關東煮店都會讓顧客免費飲用高湯。不過台南復興市場一家日式餐廳標示「湯可自取」後，卻遇到客人以為關東煮的湯料不用錢，最後還因此給予2星負評，業者因此在網路上分享此事，引發熱議。

業者公告關東煮「湯可自取」，卻有顧客以為料不用錢，事後還為此給負評。（翻攝自爆廢公社公開版臉書）

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，原本店裡貼出「湯可自取」的標示，讓顧客用餐時都能暖一暖身子，沒想到卻遇到顧客給了2星Google負評。原來該名顧客盛湯時「順手盛了湯裡的料」，被店員要求付費後乖乖掏錢，但顧客認為，「去吃鐵板燒或夜市附的湯，正常人都會盛裡面的料吧？」認為公告不清讓人失望。

原PO則回應，菜單上有載明關東煮的收費，「如果料也是免費的話，餐點上怎麼會寫呢？」直言99%顧客都能理解公告意思，就算不確定也會詢問店員，而不會像該顧客一樣直接盛料。而此次經歷也不禁讓原PO詢問大家意見，「各位去吃關東煮的話，也會覺得湯免費，料也免費嗎？」最後只好把告示改為「清湯自取」。

業主最後決定更改告示為「清湯自取」。（翻攝自爆廢公社公開版臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「這是頭殼有洞吧笑死，賣關東煮還料免費」、「建議先就醫，再喝湯」、「關東煮=湯裡面的料？」、「若他不是台灣人我會相信他不知情，若是台灣人不是裝傻（貪小便宜）就是生活白癡」，另外也有不少熱心網友湧進店家Google評論留下5星好評。

對此，店家也在臉書粉專發文表示，「謝謝各位網友與朋友們的支持與鼓勵，對於需要改進的地方我們也會虛心檢討，真的感受到了台灣人的愛，直接幫我們回血，真的非常的謝謝你們」。