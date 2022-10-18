Here is the full video of the Manchester incident, in case BBC remove it.



The official narrative is that protesters were just protesting outside & were dragged in and beaten (usually accompanied by just the final scene)



I see them storm the gates and get bundled out. pic.twitter.com/oFsDmvc9Mg — Leisurewear Curt 常鹰 🕊 (@CurtExplores) October 17, 2022

針對震驚外交界的中國駐曼徹斯特領事館毆打抗議人士事件，英國首相特拉斯表示對此事「深感憂心」，警方正在調查中。中國外交部發言人汪文斌則回應稱，滋擾分子非法進入中國駐曼徹斯特總領館，危及中國外交館舍安全，外交機構有權採取必要措施，希望加強對中國駐英使館館舍和人員的保護。

針對中國駐曼徹斯特領事館傳出一位香港抗議人士被拖拉至領事館牆內圍毆，疑似有中方領館人員涉案，英國首相發言人表示，此事「令人深感憂心」，但目前警方正在調查，不宜多表示意見。

而在17日的中國外交部記者會上，發言人汪文斌表示尚不清楚情況，但中國駐英使領館一貫遵守駐在國法律，中國也希望英方按照維也納外交關係公約和維也納外交領事關係公約的相關規定，爲中國駐英使領館正常履職提供相應便利。不過，汪文斌的答覆內容卻未出現在中國外交部的官網上。

18日中國外交部新聞發言人汪文斌又對此事表示，中國駐外使領館的安寧和尊嚴不容侵犯，希望英方切實履行責任，採取有效措施，加強對中國駐英使館館舍和人員的保護。

汪文斌還說，滋擾分子非法進入中國駐曼徹斯特總領館，危及中國外交館舍安全，任何國家的外交機構都有權採取必要措施，維護館舍的安寧和尊嚴。

據外媒報導，這場衝突發生在英國當地時間16日下午3點左右，一群香港人在中國駐曼徹斯特總領館外發起抗議活動，隨後一名戴口罩疑為中國領事館的人員破壞宣傳布條並取走畫像，引起在場集會人士不滿，雙方爆發肢體衝突。一名示威港人在混亂場面中，被拖入領事館圍牆內，並遭到多人圍毆，當地警方隨後上前阻止。

英國國會議員已對此事表達關切，英國警方與外交部正介入釐清事件經過。英媒引述中方領事館表示，對一小撮港獨分子未經批准在領館外聚集，並懸掛侮辱中國國家元首的畫像，表示強烈憤慨和堅決反對。