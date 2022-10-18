全家「媽媽煮藝」與網紅千千攜手推即食品，現買主食搭指定媽媽煮藝商品享1折5元等優惠。（全家提供）

韓式炸雞，45元。（萊爾富提供）

經典葡式蛋塔，39元。（OKmart提供）

秋冬食慾大增，冷冷的天吃宵夜首選熱食暖胃。超商觀察，若在社群搜尋「宵夜」標籤就有超過45萬則貼文，而銷售數據也顯示晚餐至凌晨時段是即食品的銷售高峰，佔比達5成以上，尤其滷味炸物最受青睞，因此推適合解饞或配酒的點心，並有飲品組合折現或加購優惠，預期換季新菜色可拉抬相關類別業績至少2成。

7-11發現微波加熱即食的炸物小點或拆封即食的冷滷味各有擁護者，銷量前5名就包含辣味雞球和爆炒滷雞胗等，締造年度破4億的銷售成績。今起再度與一風堂聯名，其中「一風堂唐揚雞」以一風堂炸粉搭日式醬油、味霖等醃漬雞肉，訴求薄皮多汁，19日至11月1日推炸物、滷味指定商品搭「檸檬堂沙瓦」享省10元優惠。

全家自有品牌「媽媽煮藝」，以覆熱即食的袋裝調理食品打響名號，今年與百萬YouTuber千千聯手，以泰國與台灣在地經典小吃進行開發，推泰式辣炒豬肉飯、麻油肉絲炒飯等，當中的「麻辣豬皮」口感Q彈富膠質、香辣帶勁，即起凡買任1款主食搭媽媽煮藝冷藏與冷凍袋裝／盒裝小吃全品項，可享1件折5元、2件折10元。

萊爾富11月15日前強打即食小點包含墨西哥鮮嫩雞腿丁、韓式炸雞等，另於門市買指定「Hi-Life Original即食新品」還可以10元優惠價加購原萃日式綠茶或樂法私藏等飲品，滿足宵夜小確幸。現烤炸物始祖的OKmart主打「哈燒熱點」熱食櫃，24小時都能吃到熱騰騰美食，明星商品包含「葡式蛋撻」，塔皮層次分明、內餡奶香濃郁，隨氣溫驟降，單日銷量成長2成，一年有望銷售破100萬個。