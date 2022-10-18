國民黨屏東市長候選人周佳琪承諾當選後，將打造市區寵物公園。（周佳琪提供／林和生屏東傳真）

全台少子化成趨勢，但飼養毛小孩人口卻日益增加，根據統計，屏東寵物犬貓數量近14萬隻，另流浪犬推估數量也達2萬隻，相關毛小孩政策令外界關注。民進黨屏東市長候選人李清聖喊出打造寵物友善城市，協助路殺浪孩走完最後一哩路；國民黨候選人周佳琪則承諾設置寵物公園，方便飼主陪伴外出運動。

李清聖提倡，路殺動物不是廢棄物的人道措施，參考國內有部分城市已在辦理替流浪動物善終措施，未來希望屏東市能夠協調寵物禮儀業者，協助不幸遭路殺浪孩火化，讓牠們帶著祝福與尊重離開。以每月市區通報3、40件路殺案件試算，費用是公所能夠負擔。

此外，李也規畫設立寵物友善環境空間與樹葬園區，讓寵物在生時能夠暢快奔跑，生命結束後則回歸自然。至於有民眾反映，寵物植入晶片在屏東縣要負擔100元註冊登記費，而高雄則免費，為鼓勵屏東市飼主幫寵物植晶片，未來這筆費用將由公所吸收負擔。

家中收養2隻流浪犬的國民黨屏東市長候選人周佳琪對於動物權同樣十分重視，且提出包括關懷動物尊重生命、以絕育代替撲殺、以認養代替買賣、並於市區設置寵物公園等寵物政見。

周佳琪表示，落實保護動物靠的是愛心，而非僅是法令，因此主張政府應與流浪動物社團合作，進行動物權的宣導，辦理流浪動物認養及定期免費節育與體檢活動，讓更多愛心民眾可以參與。

她也接獲許多市民反映，屏東市有寵物公園，卻距離市中心較遠，對於每天有遛狗需求飼主較不方便。因此承諾若當選市長，將審慎評估在市區設置寵物公園，同時呼籲市民遛狗散步，應遵守環境衛生，不要讓公園出現寵物隨地大小便情形，維護環境整潔。