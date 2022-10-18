甲狀腺結節經中醫治療前後超音波對比。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

調節免疫、活血祛瘀、消癭散結藥材示意圖。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

48歲王先生右側甲狀腺有1公分結節，王先生以中醫治療甲狀腺結節，經過兩個月後，右側甲狀腺結節已縮小40％，效果顯著，目前仍持續追蹤治療。醫師表示，現代人生活節奏快且工作壓力大，甲狀腺結節患者逐漸增加，幾乎是甲狀腺疾病首位。

王先生因妻子罹患甲狀腺癌，自己也安排相關檢查，發現右側甲狀腺有1公分結節。由於甲狀腺結節多無臨床症狀，尤其是小結節很難發現，頸部沒有特殊症狀也無壓迫感，通常是因合併甲狀腺功能異常、例行健康檢查或定期甲狀腺超音波檢查、呼吸困難、吞嚥時異物感及容易嗆到等症狀而被發現。

甲狀腺結節發病機理尚不明確，台中慈濟醫院醫師鄭群耀認為可能與飲食中的碘攝取量、家族遺傳、機體自身免疫因素、物理化學方面刺激、細胞因數失衡、內分泌失調等諸多因素相關。

台中慈濟醫院指出，中醫觀點則認為甲狀腺結節起因多為憂思鬱怒、肝鬱火伏或情志內傷、肝失條達導致肝氣鬱結而引發，換句話說，就是壓力太大所造成。甲狀腺結節有機會癌變成甲狀腺癌，如果發現建議要儘速治療。

針對王先生症狀，醫生則以調理肝脾為先，斡旋氣機為本，以柴胡桂枝湯疏肝解鬱、調和肝脾，加上浙貝母、莪朮、當歸、牡蠣、夏枯草、玄參活血行氣、軟堅散結，使無氣滯、痰濁、瘀血壅結，經過2個月治療，搭配規律生活作息，右側甲狀腺結節已縮小40％。