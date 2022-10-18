澎湖三總醫院有附設停機坪，為空中緊急後送病患做準備，若有需要就能緊急送往本島。（葉家瑋攝）

鄭旭智表示，在開心手術上，澎湖三總的硬體設備已經完全完善。（葉家瑋攝）

國防部今天（18日）邀請媒體參訪三軍總醫院澎湖分院。上校院長施宇隆表示，澎湖三總配有負壓隔離病房，可收療新冠肺炎病人總計達24床，也能收療受生物戰劑影響之病人。另外針對大量傷患處置，都有實際演練，無論海上、陸上都有足夠人力進行支援。

施宇隆表示，配合國防部落實離島醫療在地化政策，近三年來後送及轉診人數逐年下降，從108年的5109人次，下降到今年2378人次，下降比例超過一半。

施宇隆說明，大量傷患處置是每年演習的重要目標，除了桌上演練外也有進行實際演練，今年在澎防部指揮官指導之下也進行過大量傷患處置演練，不管是陸上、海上隨時都有足夠人力進行支援。

施宇隆表示，醫院有附設停機坪，為空中緊急後送病患做準備，若有需要就能緊急送往本島，若是空勤直升機，夜間也能執行任務。

澎湖三總少校主任鄭旭智指出，今年4月7日，國防部軍醫局蔡建松少將率領三總醫療團隊，執行二尖瓣及主動脈瓣膜置換手術及三尖瓣膜修補手術併心房顫動燒灼手術。歷經7小時又4分鐘後，成功完成澎湖離島首例開心手術，實現「醫療在地化」。

鄭旭智表示，在開心手術上，澎湖三總的硬體設備已經完全完善，人力部分則比照4月7日模式，將協請總院，讓開心團隊能到澎湖三總完成手術，後續的患者照顧也沒有問題。