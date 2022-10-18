陳奕甫（左起）率演員方郁婷、陳昊森出席《罪後真相》媒體試片。（粘耿豪攝）

犯罪懸疑電影《罪後真相》18日舉辦媒體試片，導演陳奕甫率主要演員陳昊森、方郁婷出席暢談拍攝趣事，日前確診的張孝全也透過電話加入訪問。談起張孝全，陳昊森滿是崇拜，兩人戲外互動如兄弟，更有著意外共通點，就是都超會流汗，同為演藝圈「水男孩」拍片時常汗如雨下，讓陳昊森笑著道歉：「造型組真的辛苦了！」

陳昊森這次演出逃獄的重刑犯，為了進入角色他在開拍前兩個月便開始做準備，刻意讓自己過得不舒服，每天都把自己關在房間裡感受孤獨，「我喜歡這個角色的設定，因為不能長得好看，我這次整個妝感幾乎都沒有整理過。」更笑說每次上戲前，會摸摸地板，把自己弄得全身髒兮兮。

片中張孝全跟陳昊森有激烈的打戲，兩人在訓練課時有套過招，起初陳昊森不太敢打，是張孝全鼓勵他放心打，「比較深刻是在逃獄時我要摔孝全哥，然後還有要拿刀挾持方郁婷時很緊張，怕情緒一來太激動傷到她。」

方郁婷這次以《罪後真相》入圍金馬女配角，跟陳昊森、張孝全兩大男神合作，與之前演出《美國女孩》的戲路截然不同，她還笑說：「媽媽的朋友都羨慕我和張孝全演戲，我的朋友都是羨慕可以和陳昊森拍。」