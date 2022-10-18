被稱為台中山城「生命救援線」、全長9.6公里的東豐快速道路，在前市長胡志強期間啟動，卻於2018年被最高行政法院判決撤銷環評，工程宣告中斷，台中市府近年來積極重啟作業，去年4月通過二階環評，18日完成工程團隊評選，預計10月將復工。

建設局長陳大田表示，東豐快速道路是山城居民殷殷期盼的救援道路，卻因環評遭最高行政法院判決撤銷，導致市民的期待被阻斷，市長盧秀燕就任後積極重新作業，爭取中央補助款，並在中央未同意補助前即開始自籌經費，誓言要完成這條山城救命道路，現在工程終於有了明確進展。

陳大田說，東豐快速道路在2014年8月動工興建，因環評爭議停擺，市府近年來廣納地方意見並凝聚共識，微調路線、減少拆遷，達到公有地最大使用，今年4月進行工程發包，卻因公共工程等問題多次流標，現在終於完成工程團隊評選，將先進行後備程序後進場施工。

建設局強調，東豐快工程經費達130億元，全線分為5標，其中4、5標跨越大甲溪橋梁與東勢段的部分已興建，這次優先辦理第3標發包。