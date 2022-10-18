市議員何文海18日表示，日前接獲住捷運南屯站民眾反映，因捷運部分月台為高架側式月台，站體、橋墩與地面形成「ㄈ」字型，導致道路交通噪音彈向站點旁住宅大樓，讓「捷運宅」民眾苦不堪言。台中捷運公司表示，先前量測結果皆符合標準；環保局則說會邀集相關單位會勘。

何文海指出，站體包含了列車進站減速及維安等設備，因此體積較為寬大，幾乎與下方平面道平行，路上汽、機車噪音碰到橋墩、站體反彈，最後由兩側住宅接收。

何文海表示，平面汽、機車的噪音沒有隔音牆阻擋，24小時強迫接收，不少民眾的精神已經受到損害，捷運沿經的文心路段為四線道，夜間有不少飆車族又鮮少取締，且文心路不同於建國路兩側空曠，反而是高樓林立多為住宅，即便已裝設防音門、窗，也難以完全杜絕噪音。

何文海呼籲台中市政府，應研擬噪音改善配套措施，考慮在橋墩種植植栽減緩噪音反彈；或是設置噪音監測儀器尋找噪音嚴重熱點。未來將陸續有更多條捷運興建，重視現有問題並積極解決，才能讓台中交通網路程到真正的共融共好。

台中捷運公司說明，捷運綠線採用十大降噪措施，包括設置隔音牆、吸音板、加強轉彎處磨軌保養、使用減噪鋼輪等，透過各種方式消除振動、減少摩擦、降低噪音。先前相關單位針對捷運沿線實施噪音量測，量測結果皆符合「陸上運輸系統噪音管制標準」，未來中捷將持續精進降噪措施，提升運輸服務品質。

環保局則表示，將邀請相關單位辦理會勘，了解現場噪音擾寧情事，如有監測需求於會勘時確認監測點後安排架設噪音監測儀器，執行24小時連續監測作業，以了解捷運運行產生的噪音量，供台中捷運公司評估噪音改善作為。