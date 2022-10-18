疫情觸動天母商圈忠誠路回復生機，餐飲新店齊開，新光三越天母店更在周年慶前做18年來大改裝，除了引進都心熱門的星乃咖啡，更量身訂製全球首家澳洲和牛9+等級燒肉專賣「Kanpai CLASSIC」老乾杯、日本南青山直送甜點「YOKU MOKU」獨家咖啡旗艦店等，客單比信義店高，亦帶動Q3業績年增35%，估有望挹注全年逾2成成長。

天母商圈在疫情年即傳出退租潮，多數集中過往商家密集的中山北路七段，但自今年起，商圈轉往忠誠路拓展新店，根據房仲業者指出，今年以來新開店幾乎補足空置店面，7月商圈啤酒節即順勢吸引逾萬人參與，也使得忠誠路上的三大百貨包括新光三越、大葉高島屋百貨、SOGO百貨均積極改裝迎客，商圈下半年活動重頭戲萬聖節遊行，更是備受期待。

新光三越除了推出寶可夢朱．紫新系列商品快閃店，並獨家優惠扣200點skm points免排隊搶先換糖果炸裂南瓜桶；而為迎18周年慶做18年來最大幅度改裝已見綜效，像是「Kanpai CLASSIC老乾杯」、台灣旗艦店 日本南青山直送甜點「YOKU MOKU」均吸引外來客特地到店朝聖，而質感咖啡「星乃珈啡店」、鮮花連鎖品牌「MONCEAU FLEUR」與天母首家新鮮現烤烘焙麵包「星巴克」打造二館1樓台北「南青山」氛 圍，估計新店與獨家明星商品登場有望帶動周年慶業績較去年同期成長26.6%。