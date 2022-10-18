不少人知道飲酒過量對心臟和整體健康有害，卻不知小酌也可能造成巨大影響。國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，雖然週末小酌1、2次較無傷身疑慮，但若長期攝取酒精，可能導致心律不整、高血壓、心肌損傷，以及腦中風、肝臟病與特定癌症。此外，酒精的高熱量也易導致體重增加，並降低自制能力，使個人在酒後更難堅持健康飲食計劃。

●每週飲酒量控制在多少才安全？啤酒日喝2罐就超標

圖/ 潮健康提供

郭志東醫師表示，無論男女，每週飲酒量皆不應超過｢14單位」，每週喝酒天數不應超過3-4天。1個單位的酒精約等於1口（25毫升）40%以上酒精濃度烈酒；1杯（50毫升）利口酒、雪利酒或其他濃醇葡萄酒（約20%酒精含量）；1罐（約300毫升）4%酒精含量啤酒、蘋果酒。而1杯（約150毫升）葡萄酒（13%酒精含量）則含有約2單位酒精濃度。

郭志東強調，大多數人並不是每天喝酒，但對於每天習慣飲酒的族群而言，不碰酒的「休息日」至關重要。如果每週有14個酒精單位攝取，需要將該飲用量平均分布於3天或3天以上，避免一次性喝下大量酒精造成身體的損害。萬一飲酒過量，切記48小時內不要飲酒，讓身體有時間恢復。

●喝紅酒比其他酒類更健康？醫師澄清「2大迷思」

攝取酒精對心血管功能有益處？郭志東醫師澄清，先前研究指出，55歲以上的女性攝取酒精，只要每週不超過5個單位，可能對其心血管有好處。事實上，如果對於尚未開始飲酒的族群，並不建議透過飲酒保護心臟。多運動、均衡飲食和戒菸才是保護心血管的王道。

另外，不少民眾存有迷思，認為喝「紅酒」比飲用其他酒種來得健康。根據英國發布的新指引稱，每週飲酒不超過14單位最為安全，但與「酒本身的種類無關」，喝酒造成的風險遠遠超過任何可能的好處。

郭志東醫師表示，最新證據表明，飲酒對心臟健康的好處要比之前認為的要少，而且適用的人群也比之前認為的要少。在英國，僅有55歲以上的女性可能會整體受益，但即使是這些族群，也只能在較低的飲酒水平下，即每週5單位或更少的喝酒量下才有好處。

●長期飲酒會導致哪些後果？當心中風、肝炎、心臟病找上門

圖/潮健康提供

郭志東指出，經常性的飲酒過量和高血壓之間有著非常明顯的聯繫。隨著時間推移，高血壓會給心肌帶來壓力，並可能導致心血管疾病，增加心臟病、中風風險。此外，對於與患有心律不整、尤其是遺傳性心律問題者而言，酒精會增加其發病機率，重度飲酒更是會加劇首次心律不整後的心血管風險。

「對於長期服藥者來說，酒精更會降低藥物的效果，尤其是服用糖尿病治療藥物或抗凝血劑，喝酒會影響這些藥物的作用。」郭志東更表明，隨著時間推移，酒精也會對肝臟造成損害，尤其是大量飲用時會容易導致肝臟發炎。心臟病病患很多時侯會服用降膽固醇等直接作用於肝臟的藥物，一旦與酒精混合後，可能會對肝臟造成進一步的損害。

●酒精熱量比碳水化合物還高？醫呼籲：盡早戒酒有望逆轉病況

酒精也被稱為「液體麵包」，其富含的高熱量也需格外留意。最純淨的酒精每1克含有約7大卡熱量。1單位酒精（約為8克、56大卡）相當於1份奶油的熱量。相比之下，碳水化合物1克僅4大卡熱量，比酒精還要更少。經常攝取過多卡路里會導致體重增加、引發肥胖，而肥胖更是心臟病、中風和第二型糖尿病的風險因子。同時，酒精也容易導致不健康的飲食內容，如下酒菜餚大都是重油重鹹。

「不過，當重度飲酒的病人停止飲酒或減少飲酒量時，血壓卻會迅速在幾天內改善！」郭志東醫師強調，所以戒酒少喝對健康是百利無一害。對於患有酒精性心肌病變的人來說，戒酒可以改善病況甚至康復。因此，為了心血管的健康著想，少喝不喝酒才是健康正道。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

文章來源：本文由《潮健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章