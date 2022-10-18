陳時中勘災遭爆料座車大違規，先違停在公車停靠區，再闖紅燈、違規大迴轉等，雖然警方接獲檢舉後已依法開罰，但議員及民眾仍質疑員警當時為何沒有開啟密錄器，及為何不公布警車的行車紀錄器？警方除解釋原因外，也強調已公布路口監視器畫面，清楚還原整個違規過程，且依法開罰，絕無隱匿的可能。

先前曾因違停、被員警密錄器錄下而引發爭議的國民黨市議員徐巧芯，今要求員警公布密錄器，卻被分局告知密錄器沒開，甚至連警車行車記錄器都已洗掉，讓徐巧芯大酸「都是台北市民卻兩套標準，碰到陳時中總是所有資料就不見，就像3＋11會議紀錄一樣直接消失。」

警方表示，當時成功路五段與康湖路口嚴重積水，員警在路口豎立交通錐實施交通管制措施，防止發生意外，站在路中央的員警看到陳時中的座車自康湖路駛入該路口，因該車閃著雙黃燈警示，且車速緩慢，員警認為可能需要協助，因此上前提醒駕駛不要開往右側積水區，員警認為當時並非遇到「狀況」，所以沒有開啟密錄器，即指揮車輛左轉成功路離去。

警方公布路口監視器畫面後，清楚看到警車就停在陳時中的座車前，因此，議員要求公布警車的行車紀錄器，內湖分局表示，警車行車紀錄器容量為32GB，可錄製5、6個小時，因當日無特別儲存，所以已經被覆蓋洗掉，今天下午2時檢視該車行車紀錄器，最舊的畫面是18日凌晨。

市警局表示，依據規定，執勤中發生交通事故、處理事故、糾紛或爭議之影音資料，帶班人員應於勤務結東後 ，將該資料轉移專用電腦或外接擴充硬碟保存，並建立影音資料目錄清冊。不具有證據價值之影音資料，不須轉移保存，暫存於記憶卡內，俟其錄滿後，自動覆寫消除。所以員警依規定沒有保存並無問題，且現場有路口監視器，可還原整起事發經過，警方沒有必要隱匿或是包庇。