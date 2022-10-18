10月壽星入住和逸飯店台北忠孝館可享房型免費升等，10／19壽星可享房型升等至舒適套房及精選紅酒1瓶。(和逸飯店台北忠孝館提供)

擁有「日本第一職人天丼」美名的「金子半之助」10／20至11／06周年慶，會員可領取100元電子折價券，消費滿千即可現折。(香繼光集團提供)

香繼光頂級會員黑卡禮盒，單盒售價8999元，實際含儲值金1萬元，買到現賺千元，每次儲值金消費再享95折。(香繼光集團提供)

頂級黑卡提供客製化雷射雕刻服務，可在金屬黑卡上刻下專屬的姓名縮寫。(香繼光集團提供)

國泰飯店觀光事業旗下COZZI和逸飯店台北忠孝館，靠近捷運善導寺站和台北火車站，交通方便。(和逸飯店台北忠孝館提供)

10月正值百貨公司周年慶，餐飲和飯店業者也祭出周年慶優惠，讓民眾省荷包吃好料、住飯店。深受哈日族喜歡的日式丼飯品牌「金子半之助」與「日本橋海鮮丼辻半」，齊推周年慶好康，品牌會員可領取電子優惠券，滿額直接折抵，最高現省300元。另外，國泰飯店觀光事業旗下飯店品牌HOTEL COZZI和逸飯店台北忠孝館同樣推出周年慶優惠，10／31前，10月壽星入住即享「房型免費升等」，10／19當日壽星住宿更加碼升等至「舒適套房」，飯店並致贈慶生紅酒1瓶。

天丼、海鮮丼名店周年慶 領券最高現折300元

香繼光集團旗下有「日本第一職人天丼」美名的「金子半之助」與號稱「東京第一海鮮丼」的「日本橋海鮮丼辻半」，聯合推出會員周年慶。10／20至11／6限時18天，兩品牌同步推出會員專屬好康，只要是「金子半之助」的會員，可領取100元電子折價券，消費滿千直接折抵；而「日本橋海鮮丼辻半」會員則可領取300元電子折價券，消費滿3千可現折300元。品牌既有會員於10／20發送電子折價券，活動期間加入會員立即贈券，消費滿額即可現抵，不與其他優惠併用。

限量頂級黑卡10／20開賣 現賺千元消費再享95折

另外，品牌今年首度開賣的香繼光集團頂級會員黑卡，首波限量300組兩周內銷售一空，粉絲敲碗希望加賣。業者10／20起限量加碼150組，內含1萬元儲值金，售價8999元，現買現賺千元，而每次用儲值金消費再享95折。業者還提供客製化雷射雕刻服務，可在金屬黑卡上刻下專屬的姓名縮寫，送禮自用兩相宜。

香繼光集團頂級黑卡會員也享有旗下品牌「快速通關」服務，會員現場出示卡片，一出示即享帶位服務及VIP優先供餐，免排隊候位，還有金御賞品牌餐酒會的優先預約名額。限量150套的黑卡禮盒，預計10／20下午3點在Ocard線上商城開賣。

和逸台北忠孝館周年慶 10／19壽星住宿升等加碼贈紅酒

鄰近台北捷運善導寺站和台北車站的HOTEL COZZI和逸飯店台北忠孝館，交通便利，加上優質的服務，在各大訂房平台擁有不錯的評價。今年10月，和逸台北忠孝館邁入9周年，業者特別舉辦生日慶活動，即日起至10月31日，凡10月壽星入住可享「房型免費升等」至和逸客房；至2樓THE Lounge用餐，午餐時段每桌贈送呼應9周年的酒蒸蛤蜊1份、午茶時段再享精選蛋糕1個。而10月19日當日壽星住宿，業者更加碼升等至「舒適套房」並致贈慶生紅酒1瓶。讓壽星省錢住星級飯店，歡慶生日。

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