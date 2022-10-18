張麗善（前左二）固守雲林海區戰果，陸續成立後援會。（摘自張麗善臉書／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長選舉，張麗善18日成立麥寮鄉後援會，張於本屆縣長選舉，在麥寮鄉大贏9100餘票，因此固守戰績並加以擴大，是年底選戰的重中之重。劉建國將於本周末22日成立台西聯合競選總部，邀副總統賴清德站台，希望凝聚支持者向心力，在雲林海區逆轉勝。

尋求連任的雲林縣長張麗善，繼16日成立台西鄉後援會，18日接續成立麥寮鄉後援會，邀後援會會長蔡忠霓、麥寮鄉農會理事長許良先、農會總幹事許俊杰、前鄉長林松利、麥寮老人會總幹事林定楷等人共同站台。

地方政壇人士表示，張麗善在本屆縣長選舉，麥寮鄉拿下1萬5550票，民進黨李進勇為6429票，大贏9121票。台西鄉張8833票、李4600票，贏了4233票。全縣張共贏李4萬7445票，麥寮與台西即占1萬3354票，比例達2成8，所以2鄉對張而言，是非常重要的票倉。

政壇人士分析，張麗善長期在雲林海區11鄉鎮深耕，本屆不僅在麥寮與台西衝高票，虎尾鎮也贏了近7000票，土庫鎮贏了近4000票，11鄉鎮贏了10鄉鎮，僅在水林鄉小輸700多票，所以年底選舉，張一定會加強火力，固守沿海戰果。

民進黨雲林縣長候選人劉建國也在雲林海區下足功夫，本月10日成立麥寮鄉競選總部，吸引上千名支持者到場，並特別邀麥寮子弟、新北市長候選人林佳龍返鄉站台造勢。22日將成立台西鄉競選總部，已邀請副總統賴清德站台，希望凝聚支持者向心力，讓台西重回綠色執政，同時衝高縣長選票。

政壇人士認為，劉陣營針對年底選舉，在全縣20鄉鎮市均推出鄉鎮市長候選人，希望藉由聯合作戰拉抬選情，不過民進黨在麥寮鄉出現「茶壺裡的風暴」，有2人退黨參選鄉長；台西鄉與虎尾鎮都是藍營執政，要想逆轉勝，勢必有一番苦戰。