總統府提供

「自由之家」今天公布全球網路自由報告，臺灣排名全球第5，亞洲最佳，副總統賴清德今天接見全球傑出僑生校友表示，這很難得，代表著一個價值的追求與體現。國際貨幣基金IMF最新預估，臺灣今年人均GDP也有可能超過韓國及日本，這些都是大家共同努力的成果。

賴清德指出，僑生政策是國家的重大政策，已經實施70年，培育超過16萬名畢業僑生校友，不管在僑居地、臺灣或世界各地都有非常好的表現。僑委會從去年開始首次舉辦傑出僑生校友獎的選拔，連續兩年共選出31位，老中青三代都有，非常難得。

儘管得獎者來自不同的國家或地區，因為不同事蹟得獎，但是他認為有3個共同的地方。第一，得獎者不管是在臺灣或僑居地，都對國際社會有非常具體的貢獻；第二，成功扮演中華民國臺灣與僑居地的橋梁功能，支持政府且服務僑居地的同胞，同時也在當地做公益。第三，所有得獎者都還在崗位上繼續努力，奮戰的精神非常令人欽佩，能夠得獎真的是實至名歸。

他說，所有得獎者的成功就是臺灣的成功；大家的成就，臺灣也引以為榮。他非常希望能經由這個獎項的選拔，讓更多的僑胞除了看到大家的成就、引以為榮外，也能知道臺灣是一個人才培育的好地方，不僅與西方國家共同享有民主、自由、法治、重視人權的精神，也是人才培育的搖籃。

賴清德指出，臺灣的經濟成長率在全民共同努力之下，成果也很不錯，去年達6.57％，是亞洲四小龍之首，也是2000萬人口以上的國家經濟體中表現最好的。

此外，根據「國際貨幣基金」(IMF)最新預估，臺灣今年人均GDP可望從去年3萬3140美元達到3萬5000多美元，將有可能超過韓國及日本。賴清德表示，這也是因為在疫情期間，全國民眾共同努力的成果。

他引用蔡英文總統國慶演說表示，目前國際情勢非常複雜，充滿挑戰，我們不僅要持續站穩「四個堅持」的立場，更要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的「四大韌性」，希望能給下一代一個更好的國家，給國際社會一個更好的臺灣。

他希望和全球傑出僑生校友共同努力，追求這樣的目標。10月13日起臺灣邊境管制已經放寬，也希望大家難得回來，都能到臺灣到處走走，再次重溫臺灣社會的人情溫暖。