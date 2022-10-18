防疫險理賠續燒，又要為接軌國際保險資本標準（ICS）作準備，產險業喊吃不消。金管會保險局副局長張玉煇18日表示，產險公會建議延後實施巨災風險有關「恐怖攻擊、傳染病及信用保證」等風險資本計提的時程，考量保險業因應防疫保單理賠持續增加已全力投入相關資源，且距離接軌日2026年仍有三年緩衝時間，為保險業專注優先處理保戶權益事項並穩步接軌ICS，將朝於2024年底前實施方向辦理。

張玉煇指出，為讓保險業循序漸進接軌ICS巨災風險，金管會分三階段導入現行RBC制度，已分別於2020及2021年度起將「火險」、「車體損失險」及「工程險」、「貨物運輸險」承保地震、颱風洪水等風險（即天災風險）納入產（再保）險業RBC風險資本計提，以反映公司實際經營業務涉及天災之風險，並促使其強化天災風險承擔能力與重視天災風險管理。張玉煇指出，原本今年要陸續將「恐怖攻擊、傳染病及信用保證」等納入巨災風險資本計提，但金管會考量，若現階段實施將增加保險業風險資本計提，雖然影響數不大，但仍是有影響。

二是距離接軌日（2026年）仍有三年緩衝時間，又保險業因應防疫保單理賠持續增加，已全力投入相關資源，為利保險業者專注保障保戶權益事項之處理並穩步接軌ICS，金管會將持續觀察國內疫情發展情形與國際ICS之發展狀況，並朝於113年底前實施方向辦理。