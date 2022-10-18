女星Angelababy（baby，楊穎）昔日和男神黃曉明有過一段7年婚姻，離婚後她把重心放在工作，恢復單身反而變得更加忙碌，但9月流出一段她叼菸的偷拍畫面，讓人感嘆可惜了她的高顏值；豈料，近期baby一段私下聚會影片再流出，明顯看出瘦了一大圈還臉垮，拿著麥架嗨唱模樣整個放飛自我，讓網友都看傻。

Baby從15歲就以模特兒之姿踏入演藝圈，有一張洋娃娃般的臉蛋，還有前凸後翹、婀娜多姿的身材，是許多粉絲心目中的女神，就算和黃曉明結婚、生子和離婚，人氣絲毫未減反而更多人愛她；最近網路上又出現一段Baby私下聚會的影片，穿著旗袍嗨唱模樣，再度引起熱烈討論。

Angelababy私下聚會影片再流出。（圖／摘自微博）

畫面中Baby把頭髮紮得很隨興，身穿淺黃色旗袍，她的身形明顯又瘦了一圈，導致撐不起旗袍，把價值不斐的衣服穿成路邊攤；她拿著手機站在前方唱歌，拿著麥架唱起經典粵語歌〈喜歡你〉，雖然不時走音但她一點都不在意，跟著音樂擺動燦笑，完全放飛自我。

影片流出後，網友看到Baby私下沒有形象的模樣，都紛紛留言感慨，「法令紋太深了吧」、「以為隔壁阿姨在歡唱」、「Baby離婚之後感覺壓力很大」、「幕前光鮮亮麗，私下氣質蕩然無存」；不過，仍有不少粉絲力挺，「Baby真實做自己又沒錯」、「女神怎樣都是女神」。

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