啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）成員林襄人紅是非多，陸續爆出整形疑雲、46分私密片曝光和露點自拍照外流等，最近又被直擊路邊吸電子菸，儘管透過經紀人道歉、承諾戒菸，仍遭網友挖出她曾稱不抽菸的影片打臉。今（18日）林襄發新動態，再被網友酸「專打自己嘴巴」，對此林襄親上火線回應。

林襄18日在IG上傳兩張戶外美照，感性地寫道：「生命的本質，都是為了成長」，樂天女孩副隊長筠熹留言鼓勵：「不管如何我們都在」，啦啦隊成員曲曲也暖心表示：「我來為你澆水」，其餘網友更紛紛鼓舞：「襄的成長我們都看到了」、「襄是我看過最棒的藝人」、「能跟襄一起成長，是我們襄民最大的福報」，讓林襄很感動，一一回覆答謝。

不過，有個網友逆風開酸：「沒錯，成長就是自己講的話都不是話，專打自己嘴巴」，面對冷言冷語，林襄高EQ回應：「日後會更加謹言慎行，謝謝你。」

林襄歷經哈菸風波，昨（17日）首度公開露面，被問到會不會擔心一舉一動被放大，她表示日後一定會多注意行為舉止。至於私下有無菸癮，林襄遲疑數秒，緩緩說出：「還好」2字，再被問私生活被搬到檯面上是否感到委屈？她表示不會。

林襄走紅後，過往的影像和事跡都陸續被起底。（圖／中時資料照）

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