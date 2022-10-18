地方公職人員九合一選舉投票只剩40多天，最高檢察署因應層出不窮的新賄選手法，日前修正行之多年的「賄選犯行例舉」，並列出28種賄選行為態樣，法務部今天函釋各地檢調辦案參考，其中因考量北檢曾查獲陸方透過台商協會、陸配團體資助特定政黨案例，特別將「境外勢力資金滲透介入選舉」增列為新的賄選手法，顯示檢調認為中共已透過人脈、金脈企圖影響我選舉。

法務部表示，現行提供檢調查察選舉參考之「賄選犯行例舉」，是最高檢察署2011年11月14日修正，迄今已逾10年，因歷經多次選舉，加上社會變遷，賄選態樣推陳出新，法務部為因應新型態賄選手法，遂指示最高檢察署蒐集最新實務見解及法院判決，通盤研議進行修正或補充，讓查賄標準明確化，提供外界依循，避免候選人或選民誤蹈法網。

經最高檢察署徵詢各地檢署意見，並彙整相關妨害選舉案例、司法院解釋、法律問題座談結論及學術見解等資料縝密研議後，將「賄選犯行例舉」修訂為「妨害選舉刑事案件例舉」，法務部審核核備後，指示最高檢察署行文各檢察機關、執法單位作為查賄時參考。

法務部表示，此次新修訂之「妨害選舉刑事案件例舉」，主要分成兩部分，第一部分是例舉28項原則上會構成妨害選舉相關罪嫌之行為態樣，增加「線上遊戲點數、第三方支付、手機行動支付、虛擬通貨等新興數位工具」、「約其放棄競選(搓圓仔湯)」、「虛偽設籍(幽靈人口)」、「不實訊息(黑函、假訊息)」、「境外勢力資金滲透介入選舉」等新的犯罪類型，並加強執法。

第二部分則是例舉6項原則上不會構成賄選犯罪之行為態樣，包括提供價值30元以下之文宣品，原則上不會構成賄選，但若非文宣品而贈送專用垃圾袋、小包白米等，以化整為零之方式發放，藉此迂迴逃避刑責，檢察官仍須依法發動偵查，來認定這些贈品是否構成賄選。

至於選舉活動期間的炒米粉、貢丸湯等提供參加民眾適度之茶水、簡便餐飲，在不逾越社會常情情況下，原則上也不涉及賄選，但法務部強調，這些行為態樣，均僅是彙整過去實務見解予以例舉供參考，若發生實際個案時是否構成犯罪，仍應由承辦檢察官視具體案件個別情狀審慎認定及依法偵辦。