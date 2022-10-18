通膨高漲，大幅升息仍是各國央行的主要路線，全球經濟壟罩衰退隱憂。但經濟學家表示，儘管明年經濟有陷入衰退的可能，但亞洲仍會是一個亮點，尤其是東南亞地區。

CNBC報導，國際貨幣基金組織（IMF）表示，面臨利率攀升、俄烏戰爭以及大陸經濟活動低迷等「三大逆風」，亞洲股市幾個月前的反彈略顯無力。但IMF在報告指出，儘管如此，亞洲仍是全球經濟日益黯淡的一大亮點。

IMF預測亞太地區今年經濟成長4%，2023年成長4.3%，雖然低於過去20年平均5.5%的成長，但仍高於歐美。IMF估歐洲今年成長3.1%，2023年成長0.5%；美國估今年成長1.6%，明年成長1%。

富達投資組合經理王淘沙（Taosha Wang）表示，亞洲與歐洲的不同在於，其作為有用的多元化工具，一定程度上與陷入困境的歐洲有所區別，「意味著這些地區能有更多以成長為導向的政策，這與世界其他地區因高通膨被迫採緊縮政策不同」。

而在亞洲中，IMF預期東南亞未來一年將有非常強勁的表現，越南持續擴大供應鏈多元化的影響，菲律賓、印尼、馬來西亞和印度將有4%到6%之間的成長。而柬埔寨和泰國的旅遊業料將受到提振。

星展銀行數據顯示，截至目前，以印尼、菲律賓、新加坡、泰國、越南和馬來西亞等6國組成的東盟，出口表現優於北亞及亞洲其他地區。

星展報告指出，印尼、菲律賓、泰國和越南等國家9月製造業採購經理指數（PMI）普遍來到50%以上，升至擴張區間，高於台灣和韓國。