美樂蒂、酷洛米蝴蝶美妍醫用口罩甜酷登場。（BenQ提供）

天氣轉涼，不少人著手研究換季穿搭，就連配件也不馬虎，英國經典帽牌KANGOL將各種經典帽型穿上絕美流行色系或換上全新材質設計，強勢推出4大主題帽款，打造秋冬帽款穿搭美學；而疫情下，民眾戴口罩也講求與眾不同，BenQ明基健康生活與三麗鷗聯手推美樂蒂、酷洛米醫用口罩，為穿搭增添亮點。

KANGOL此季夢幻馬卡龍甜美風格帽款包含WASHED棒球帽、漁夫帽，以及冬季限定的WOOL羊毛鴨舌帽、貝蕾帽、FURGORA鐘型帽，搭配絨毛質感瞬間提升視覺層次，成為今年秋冬高回頭率的吸睛單品。

秋冬新品也推各式「泰迪熊風」帽款，駝色的鐘型帽與貝雷帽即採用經典的泰迪熊取色、還有溫暖的WOOL羊毛設計款漁夫帽、鴨舌帽、報童帽，皆搭配暖調的駝色、紅棕色，讓臉部自帶補光燈效果。

另「燈心絨」款式將不同帽型換上燈心絨外衣，採用明度較低的黑、灰、駝色、深藍四色迎接秋天氣息。除了往年熱銷的HAWKER燈芯絨鴨舌帽、CORD燈芯絨漁夫帽、棒球帽外，今年KANGOL也新增燈心絨鐘型帽及報童帽款式，其中鐘型帽突破過往圓弧頂的設計，打造更加硬挺的版型，更能符合不同臉型的消費需求。潮男潮女可選擇「街頭潮流風」帽款，觸感輕柔且兼具保暖效果，透過時尚格紋、交錯的拼接印花樣式以及刷破感設計展現個人風格。「復古文青風」帽款採用自帶懷舊味道的燈心絨材質，讓螺紋特色更加明顯，也打造更不挑臉型的立體版型。KANGOL現推出優惠，全台門市於各櫃週年慶期間商品全面88折，消費滿5000再折500。

不只帽款有型，口罩也能玩新意，明基健康生活與三麗鷗聯手，透過艾爾絲醫用蝴蝶美妍口罩，以甜柔可人的美樂蒂與甜冷率性的酷洛米兩個歡喜冤家為主角，推出閨蜜專屬「蝴蝶美妍醫用口罩」，日式氣質恬靜可愛的棉花糖色系及個性鮮明的鹽系穿搭風格。