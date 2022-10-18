富邦悍將18日在新莊主場迎戰樂天桃猿，同時也是詹智堯生涯第1000場出賽，他將擔任開路先鋒、鎮守中外野，賽前球團也為他舉辦引退儀式，他在回顧影片一播放時就忍不住淚崩，分享引退感言時更是一度無法言語，由主持人代為念稿。

詹智堯昨天擔任開路先鋒、指定打擊，首打席從霸林爵手中敲出二壘安打，隨後被換代跑，回到一壘跑壘指導區，完成生涯第999場出賽。今天富邦繼續在主場迎戰桃猿，同時也是詹智堯引退賽，接下來他將卸下球員身分，專心擔任教練。

從2009年展開職業生涯，詹智堯生涯獲獎無數，還連續8年入選明星賽、連4年斬獲外野金手套，今天結束後確定將結束14年球員生涯，引退儀式播放生涯回顧時他就忍不住淚崩，還用毛巾摀著臉不敢看影片。

之後中職秘書長楊清瓏、詹智堯的媽媽及哥哥、屏東高中教練林省言、前東家樂天桃猿領隊浦韋青、現任富邦領隊同時也是他大學時的教練林華韋等人也都送上禮物，富邦隊長林哲瑄、范國宸代表送上「中職最帥榮退」背帶、壺鈴及全隊簽名球衣。

詹智堯說：「首先感謝到場球迷，這1千場對我來說意義很大。」然後他就哽咽到無法言語，雖然努力再講了「首先感謝富邦悍將讓我今天達成千場出賽，為我舉辦這場...」後，哭到完全無法再講感言，由主持人「阿崔」接替幫他念。

主持人代詹智堯表示，「自己從未想過能夠達成生涯千場出賽里程碑，特別感謝林省言教練當初沒有放棄我，林華韋教練在大學時嚴厲指導，讓我可以快速成長，雖然我不是天賦很高的選手，真心感謝每一位教練、前輩。」

他也提到謝謝劉保佑董事長當年在選秀會選上他，讓他能夠展開職業生涯，也謝謝樂天、Lamigo球團13年的照顧，6次總冠軍是他最美好的回憶。

後來他在主持人鼓勵下講完最後的感言，詹智堯說：「當然要感謝我的家人，不管我表現好壞，總是給我最溫暖的鼓勵，讓我在球場上盡情發揮，沒有你的支持我不會走到現在，雖然今天過後我不會再用球員身份上場，但我會用另一個身份繼續幫助球隊，也想鼓勵中職球員，只有不斷努力才能堅持夢想。」