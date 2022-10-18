全球電動車潮流已是不可擋的趨勢，全球機車大廠光陽工業KYMCO今日(10/17)正式宣告「全面佈局」Ionex 3.0，並同時推出七款Ionex全新電動機車，包括最輕巧靈活的綠牌電動機車「i-One Air」、市場上續航力最高的白牌電動機車「i-One Fly」、市場上最高動力與最高載重的換電商用電動車「S Pro商用系列」_S6 Pro與S7 Pro、兼具陽剛動力與實用操駕的「S Rex暴龍系列」_S6 Rex與S7 Rex，以及全面動力升級的Ionex S車系，值得一提的是，S車系經動力升級後，Ionex S7R性能大幅領先市場同級電車，而且，性能升級的S系列，全機種全面邁入3秒俱樂部。

全面佈局 享受綠能 迎接電動車時代來臨

KYMCO集團董事長柯勝峯表示：「KYMCO專注「最得我心」品牌理念的落實，帶給顧客更多的感動；我們深信，電動車時代的來臨，是一個美好移動價值的建立，也是一種全新生活形態的轉變，只有讓科技回歸人性、讓消費者安心享受綠能，我們才能夠真正實現電動車時代的願景。」

如同柯董所說：「所有的科技，都必須回歸人性！」因此，這一年多來，KYMCO為了落實最得我心的品牌理念，推出換電服務，滿足騎士對能源補充需求。另外，推出專人到府服務的「Ionex尊榮換電」，不必外出，隔天也能滿電出門，不僅如此，消費者還能提供合適地點，把換電站建置在自家樓下；同時首創便利換電站，深入消費者的生活圈，藏身在都會區的大街小巷，讓鄰家的換電站就「站在你身邊」。

光陽KYMCO「全面佈局」Ionex 3.0發表會，歌手比莉驚喜現身。（圖／中時）

為了讓車主有最佳的換電體驗，KYMCO隨時監測各換電站的換電頻率與熱門時段，善用便利換電站與大型換電站的不同優勢，「超前部署、雙軌並行」，以最有效率的方式，推動最有感的Ionex換電服務，並得到換電滿意度九成的肯定，以及每100次換電就有99次以上是滿電電池的傲人成績。

而且，KYMCO Ionex只用短短一年半的時間，就完成了全台環島路線的開通，包含最高點的清境換電站、最南方的墾丁換電站，與最遠端的金門換電站。今年將完成2,000個換電站，並涵蓋超過500個熱門景點的路線。

為滿足消費者對「最得我心」電動機車的強烈渴望，Ionex全新發表四大車系、六款電動機車：

i-Ｏne Ａir：最輕巧靈活的綠牌電動機車

滿足消費者對輕鬆駕馭與輕盈出行需求的綠牌電動機車i-One Air，重量只有79公斤，座墊只有73.8公分高，是最輕巧最靈活的i-One綠牌電動機車。動力輸出平順，還有專為女性設計的省力駐車中柱，i-One Air比100c.c. 油車還輕巧、比100c.c. 油車還好騎，也比100c.c. 油車還好停，是消費者全新都會輕移動的最佳選擇。

最輕巧靈活的綠牌電動機車i-Ｏne Ａir。（圖／中時）

i-One Fly：最高續航力的白牌電動機車

滿足消費者對高續航力與舒適騎乘需求的雙顆電池機種i-One Fly，動力充沛，擁有現代感的造型、輕鬆駕馭的操控、更長的舒適座墊，以及更好的雙載乘坐性；搭配雙顆電池的設定，續航里程高達180公里。i-One Fly是市場上續航力最高的白牌電動機車，堪稱全新綠能出行的最佳選擇。

最高續航力的白牌電動機車i-One Fly。（圖／中時）

S Pro 商用系列：最高動力與最高載重的換電商用電動車

Pro商用系列S6 Pro與S7 Pro，是針對有特定載物需求，長時間在外奔波的行業達人所設計。 Pro商用系列以市場換電商用電動車中，最高戴重的後載貨架與最高扭力的動力輸出，適用經常載物需求的騎士。

最高動力與最高載重的換電商用電動車S Pro 商用系列。（圖／中時）

Rex 暴龍系列：兼具陽剛動力與實用操駕的大動力電動機車

Rex暴龍系列S6 Rex與S7 Rex是針對喜好回歸機能本色，追求自信操駕與自在出行的機車達人所設計。Rex暴龍系列外型陽剛、動力紮實飽滿、配備實用取向，讓騎士們在都會叢林裡，享受綠能大動力帶來的快意騎乘感受。

具陽剛動力與實用操駕的大動力電動機車Rex 暴龍系列。（圖／中時）

另外，對更高動力性能需求的騎士，Ionex進一步升級以性能取向的Ionex S車系，在導入KYMCO大型電動重機的恆溫動力輸出技術，以及動態電門補正技術後，將 S車系的極限大幅度提昇。

Ionex S6：以全能座駕為訴求，在全新動力升級之後，馬力從6.5kW提升至7.0kW，0加速到時速50公里從4.2秒縮短至3.9秒，極速從88公里提升至92公里，S6雖是Ionex S車系的入門機種，但性能越級挑戰市場眾多高階車款，能輕鬆滿足都會騎士全方位需求。

以全能座駕為訴求的Ionex S6。（圖／中時）

Ionex S7：以運動街跑為訴求，在全新動力升級之後，馬力從7.2kW提升至7.6kW，0加速到時速50公里從3.7秒縮短至3.5秒，極速從92公里提升至95公里，強大的動力性能，提供騎士快意的騎乘感受。

以運動街跑為訴求的Ionex S7。（圖／中時）

Ionex S7R：以城市鋼砲為訴求，配備ETS兩檔自動變速，是Ionex電動機車的旗艦機種。在全新動力升級之後，S7R的馬力大幅推升到8.3kW馬力，從0加速到時速50公里只需要3.3秒，極速更提升到時速98公里。以KYMCO最先進的造車實力與電動車技術，將S7R的電車旗艦性能推升到前所未有的境界。

以城市鋼砲為訴求的Ionex S7R。（圖／中時）

KYMCO年度發表會上，集團董事長柯勝峯表示：「我們會持續在二輪車電動化轉型的道路上，全面佈局、大步前進，實現電動車時代的願景，在全球電動機車的發展過程中，扮演最關鍵的角色。」