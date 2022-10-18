歡慶成立三十五周年，全球記憶體與儲存領導品牌金士頓宣布推出Kingston FURYTM Beast熾白限定版DDR4 RGB記憶體，以令人耳目一新的設計呼應廣大玩家對於精湛工藝與極致美學的追求。此款記憶體具備簡潔的流線型白色散熱片與可客製化的RGB燈效，如同在凜冬中的炫彩極光般、與主機外觀相得益彰，營造出震撼感官的磅礡氣勢。

有別於同系列產品沉穩霸氣的黑色外型，新款Kingston FURY熾白限定版RGB記憶體採用吸睛的純白散熱片與圓弧線條設計，滿足電腦玩家對全白配色主機的美學堅持。記憶體頂端的RGB燈條共搭載高達10顆高亮度LED，可細膩呈現行雲流水般的燈光效果，並透過無覆蓋式的導光條設計、讓絢麗色彩一覽無遺。

運用Kingston FURY CTRL1控制軟體內建的16種獨家預設燈光模式與客製化功能，玩家更可輕鬆設定個人專屬燈效，並在專利紅外線同步技術的助力下，讓燈光在多條記憶體上同步流動、打造氣勢非凡的視覺饗宴。

專為遊戲玩家與內容創作者精心打造的Kingston FURY Beast 熾白限定版DDR4 RGB記憶體，共推出3200MT/s、3600MT/s兩種速度選項，可為電競、影音剪輯、直播等多重用途提供強悍效能。此款記憶體更經Intel XMP認證，具備預先最佳化的時序、速度和電壓，只需一鍵選擇內建設定檔、即可瞬間解鎖超頻效能，同時亦適用於AMD Ryzen系統，可完美對應跨平台玩家的升級需求。

此外，為提供安心無虞的使用體驗，每條Kingston FURY記憶體於出廠前皆通過嚴謹的100％速度測試，並經全球知名主機板品牌認證、可確保在絕佳相容性的支持下，完整發揮系統潛能。

金士頓表示，作為全球第一的記憶體與SSD品牌，我們一路走來以專業技術與頂尖品質受到廣大消費者的青睞。今年是金士頓成立的第35周年，我們希望能藉由這款在Kingston FURY產品線中獨具一格的記憶體，回應玩家對於極致工藝與美學的追求，並在未來持續以令人驚艷的高效能產品，為創作者與遊戲玩家帶來更多驚喜和啟發，進而強化在記憶體領域的優勢、以及無可撼動的領導地位。

Kingston FURY Beast熾白限定版DDR4 RGB記憶體共推出8GB/16GB單條模組、16GB/32GB兩入套組可供選購，購買即可享有產品終身保固及金士頓值得信賴的品質保障。