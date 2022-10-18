服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）與瑞士日內瓦和瑞典哥德堡的人工智慧科技公司Smart Eye宣布合作研發高靈敏度單顆LED光源之駕駛監控系統（Driver Monitoring System，DMS）。

Smart Eye利用人工智慧（AI）開發能在複雜環境中洞悉、支援及預測人類行為的智慧技術。新開發的DMS系統結合Smart Eye在駕駛監控演算法及光學系統設計領域的專業知識，與意法半導體VB56G4A高靈敏度車規全域快門影像感測器，達成只需使用一顆LED即可滿足系統拍攝亮度之需求，相較於目前市面上多數需兩顆以上的LED才能充分照明之駕駛監控系統，Smart Eye與ST共同開發的DMS有效降低了功耗及系統成本。

意法半導體執行副總裁暨影像事業部總經理Eric Aussedat表示，意法半導體車規全域快門影像感測器傑出的性能及高靈敏度，以及Smart Eye駕駛監控演算法相輔相成。開發像素尺寸2.6 μm的感測器，其量子效率是上一代感測器的兩倍，我們簡化了DMS系統的研發，還在兼顧性能與成本效益下成功地降低了功耗。

Smart Eye執行長暨創始人Martin Martin Krantz則表示，我們在汽車產業擁有二十年的研發經驗，至今已攜手車廠贏得近百項設計。透過我們的技術與ST先進影像感測器結合，所費不貲的LED／鏡頭使用量至少將能節省一半。合作開發的DMS系統，能夠為車商展示改善道路安全的方式，同時也降低買車、養車之成本，此系統尺寸不僅變得更小，還更兼顧性能與成本效益。我們很高興能為合作夥伴和客戶提供軟硬體參考設計和技術，確保產品完美無缺。