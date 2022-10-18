波浪持續拍打海岸，也是一種大自然的能源，若能將其利用應該相當不錯。愛爾蘭的海洋能源公司( OceanEnergy)剛剛完成了世界最大的波浪發電機，功率達到百萬瓦等級，它已在夏威夷完成裝置可行的實驗，計畫將在英國蘇格蘭北部的歐克尼群島(Orkney)試驗發電效果。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，海洋能源公司在夏威夷美國海軍試驗場的測試裝置尺寸為38.1公尺 x 18 公尺，高度9.4公尺，總重量 826 噸，在試驗其間發電量可達到1.25百萬瓦，設計獲得成功。而將要在蘇格蘭的試驗發電機OE35體積只會更大，號稱世界上容量最大的浮式波浪能源裝置。

它的工作原理相對簡單，裝置停泊在海底，有三個大型密閉艙室等待湧浪，當海浪湧入時，艙室裡中的水位上升，空氣被推出頂部。當它下落時，空氣被吸回，這樣往覆力量就可推動渦輪機。

Ocean Energy - Wave Power Station

團隊將在蘇格蘭奧克尼群島的歐洲海洋能源試驗場。設計和建造一個 OE35的固定平台。然後以2年的時間安裝和測試機器。第3階段將會再擴大規模並商業化，海洋能源公司未來計劃生產 2.5百萬瓦的OE50。