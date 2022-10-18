國民黨桃園市長候選人張善政遭綠營質疑與統派政黨關係，張競辦指出，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬選輸立委後曾赴陸談生意賺人民幣，遇選舉又抗中保台。對此，鄭競辦回應，勿以前高雄市長韓國瑜式魚目混珠逃避回應，任促統政黨最高顧問一事須說明清楚。

鄭運鵬競辦政策召集人林飛帆表示，張善政對任職促統政黨唯一最高顧問的回應，根本是韓國瑜式的魚目混珠手法，鄭運鵬當年是在民間商業公司，一邊是和中國高唱雙簧的急統團體並涉及詐騙，另一邊則是民間商業，兩者差異一目瞭然。

林飛帆強調，鄭運鵬堅定站在台灣主權不能退讓的立場，反對「一個中國、九二共識」，並主張兩岸應在尊嚴、對等原則下互動。張善政一方面在韓國瑜於2019年3月赴香港中聯辦後引起朝野譁然之後，仍接受邀請與其搭擋參選正副總統，二方面又出任致公黨顧問，甚至去年5月出席研討會時，將中國大陸沒人權視作優勢的說法，都讓人對他的國家立場，以及若當選會否重演韓國瑜赴中聯辦的戲碼感到憂慮。

林飛帆表示，張善政擔任促統政黨最高顧問，隨韓國瑜可能前來站台，以及該黨主席涉詐遭逮，自然會被關注與檢視，張不說明，反而還將民間公司和促統政黨類比回應。林飛帆重申，桃園為國門之都，也是台灣護國神山群半導體產業供應鏈聚落，許多關鍵技術投資都落腳桃園，地方首長不應與涉詐的促統政黨糾扯不清，呼籲張清楚說明。