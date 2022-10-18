「可惡蔡英文，高端營收暴增3200倍！」審計部報告揭露疫苗採購五大缺失，但民進黨台北市長候選人陳時中以「已離開衛福部」為遁詞，企圖撇開責任。國民黨台北市前議員羅智強強調，費鴻泰委員揭高端營收2019年僅112萬元，去年一飛沖天達32.8億元，暴增3200倍！其中99％來自政府疫苗採購收入，直指總統蔡英文拿納稅錢幫高端發股利！羅智強批只要疫苗採購黑箱疑雲一天不解，高端弊案就將與陳時中及民進黨如影隨形。

羅智強指出，由審計部報告內容估算，高端疫苗單價恐在千元以上，不但沒有國際認證，還是全球最貴的疫苗。防疫指揮官王必勝否認，說這是不實推估，羅智強質疑，既是不實推估，為何蔡政府不公布真實價格以正視聽？人民可沒忘記，陳時中當初是怎麼一路護航高端，全世界都在搶購BNT、莫德納時，只有陳時中在搶高端，還沒解盲就急著簽約，獨創免疫橋接，沒做三期臨床試驗，衛福部仍執意通過EUA，大家也記憶猶新。

他痛批，民進黨硬卡民間採購疫苗護高端，蔡英文急幫高端開法說會，副總統賴清德、前副總統陳建仁及一干綠營人等，力捧高端是第二座「護國神山」。如今，170萬劑高端將因過期報廢，10幾億元人民的納稅錢打水漂，但高端早已荷包滿滿。

羅智強提到，費鴻泰委員揭露，2019年高端的營收僅112萬元，去年一飛沖天達32.8億元，暴增3200倍！其中99％來自政府疫苗採購收入，費鴻泰委員就直指：「蔡英文拿納稅錢幫高端發股利！」

媒體人吳子嘉指控陳時中疫苗採購貪污未遂，還喊話要陳時中告他，陳時中卻至今都不敢提告。羅智強疾呼，疫苗黑箱不揭，高端疑雲不解，「我們就一路監督到2024大選，一定要讓真相水落石出！」