近兩年受疫情影響，保健品商機逐漸擴大，漢方保健風潮也因「清冠一號」更夯，如何透過漢方做好防疫相關保健，成時下熱門話題。新北市中醫師公會聯合漢方領導品牌順天堂集團必安研究所，揭露國人對漢方保健的認知與需求，並推出多樣漢方保健品滿足國人。

調查顯示，超過85％中醫師表示疫後中醫就診人數明顯增加，且有年輕化趨勢，其中七成以上中醫師都表示20-39歲年齡層有所增長；更有超過半數中醫師觀察到，許多民眾因「長新冠」症狀治療而轉診至中醫，就診也以防疫因素為主要考量；調查中也可看到有超過七成民眾表示自己目前最重視的身體調理、就是防疫或增加抵抗力，顯示了疫情下國人醫療保健需求的改變，以及「長新冠」的治療需求。

順天堂集團成立至今已逾75年，熟悉的黃色方瓶是陪伴許多人成長的回憶。自去年起因投入「清冠一號」的研發及製造，使「順天堂」這個老字號品牌廣泛出現在大眾視野當中。面對疫情常態化，順天堂的「平安防禦飲」今年銷售額已突破2000萬元，可見民眾對防疫的重視；為了增加便利性，順天堂亦推出「順活沛 防禦凍飲」，讓民眾即開即飲；另順天堂安排多款「漢方便利藥」進軍藥妝通路，針對確診後的症狀，民眾只需至附近藥局或藥妝店諮詢藥師後購買，即可在家中輕鬆服用。

近年來隨著民眾日常保健意識的提升，順天堂也洞悉市場脈動，開發許多符合現代生活型態的商品。「良藥可口便利」是順天堂創新研發的核心精神，希望改變消費者對中藥「苦口」的刻板印象，提高接受度，如免燉煮的「個人養生藥膳湯」，隔水加熱就能輕鬆食補；以及瓶裝「金斛鮮淬」講求順口，均是品牌積極推廣漢方保健「生活化」。