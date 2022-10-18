中市大甲高中黃姓男新生，2019年7月間晚間回宿舍，因寢室冷氣卡遺留保健室，陳姓學長邀走「捷徑」去拿，1並從2樓浴室示範翻窗，黃跟隨，卻不慎摔成雙腳癱瘓。黃由法定代理人提國賠訴訟，請求校方、宿舍管理員及學長各賠793萬餘元，法官以學校設施及管理無缺失，黃應知翻窗是重大違規，且未受脅迫決意翻窗，求償無理判決駁回，仍可上訴。

黃的法定代理人主張，黃姓學生在2019年7月間入住宿舍，7月30日晚間因寢室冷氣卡遺留在保健室，室友陳姓學長邀黃去拿，並稱「帶你走1條截徑」，引領黃及蔡姓學生到宿舍2樓浴室，陳在深夜23時55分許帶頭窗戶翻爬而出，並催促黃如法泡製，黃依指示攀爬，卻跌落1樓地面，致胸椎第11至12節外傷性錯位、脊椎損傷及雙下肢完全癱瘓。

黃法定代理人指控，陳慫恿不熟環境的新生翻窗，對事故有過失，請求他及法定代理人連帶賠償；而宿舍管理員屬國賠法規定的公務員，知學生有跳窗違規情事，陳帶人到浴室，卻未關切、詢問，具容任事故發生的不確定故意；學校則未在浴室窗戶加裝鐵窗或張貼警告標語，須負賠償責任。

學校答辯指出，張貼在公布欄的住校生活公約規定：「嚴禁學生攀爬陽台欄杆或跳樓等危險動作」、「住校生嚴禁擅自攀爬圍牆外出，違者退宿論」，黃16歲應知翻窗屬重大違規行為，不是進出宿舍正常管道，且窗戶高度及腰，正常使用應不至於跌落窗外，已具安全性。

學校並說，學生擅自翻閱浴室窗戶行為並非宿舍管理員可預料，她當天晚間10時確認住宿生返房間休息，設定保全設施下班就寢，不知陳等人深夜翻窗。

同行的蔡姓學生證稱，陳要去拿冷氣卡，找陳去，陳再邀他同去，陳事前說從浴室窗戶爬出去，3人都知是違規行為。陳先翻窗示範說明，詢問兩人誰要先翻窗，黃主動要先爬。

法官採信學校說法，並認定，黃受邀約後，同意以違反規定的翻窗危險動作離開宿舍，並未受強暴或脅迫，自己決定自甘冒險的行為，意外風險應自行承擔，不能轉嫁他人，以求償無理由而駁回。