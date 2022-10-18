「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為陳葆汶 BOO 設計師系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為陳葆汶 BOO 設計師系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為陳葆汶 BOO 設計師系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為陳葆汶 BOO 設計師系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為陳葆汶BOO設計師系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為李玉琪、暢芷筠兩位設計師 PCES 赤腳走秀系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為李玉琪、暢芷筠兩位設計師 PCES 赤腳走秀系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為李玉琪、暢芷筠兩位設計師 PCES 赤腳走秀系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為李玉琪、暢芷筠兩位設計師 PCES 赤腳走秀系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為李玉琪、暢芷筠兩位設計師 PCES 赤腳走秀系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為魏子淵設計師 WEI-TZU.YUAN 以臺灣特有的帝雉、朱雀與五色鳥為主要系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為魏子淵設計師 WEI-TZU.YUAN 以臺灣特有的帝雉、朱雀與五色鳥為主要系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為魏子淵設計師 WEI-TZU.YUAN 以臺灣特有的帝雉、朱雀與五色鳥為主要系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為魏子淵設計師 WEI-TZU.YUAN 以臺灣特有的帝雉、朱雀與五色鳥為主要系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為魏子淵設計師 WEI-TZU.YUAN 以臺灣特有的帝雉、朱雀與五色鳥為主要系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為魏子淵設計師 WEI-TZU.YUAN 以臺灣特有的帝雉、朱雀與五色鳥為主要系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為魏子淵設計師 WEI-TZU.YUAN 以臺灣特有的帝雉、朱雀與五色鳥為主要系列服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為模特兒服裝展演。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。圖為新生代品牌秀四位設計師陳葆汶（左起）、李玉琪、暢芷筠、魏子淵出場感謝現場展演成功。（陳俊吉攝）

「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。本季New Breed新生代品牌秀共徵選出3組設計新秀，包括曾獲2018年時裝設計新人獎優勝獎的陳葆汶BOO；2021年獲香港Redress設計大賽首獎的李玉琪、暢芷筠、Bruno Chung PCES及入選臺北時裝週SS22新鮮秀、AW22 New Breed的魏子淵 WEI.TZU-YUAN，展現新生代設計師們的蓬勃創意。

本季 New Breed 新生代品牌風格多元，每家品牌展演18套，共54套全新創作，透過合作的木曜女神溫妮(WINNI)、溫暖系百萬 YouTuber 哲哲、嗆辣系網紅 Alizabeth 娘娘(泰國娘娘)，挑戰時裝週伸展臺，充分演譯出 New Breed 設計作品之特色。

SS23 是 Boo 的第一個系列，以「序」為名自我介紹，用風格強烈的印花與版型圍繞著變形的愛心，表達對人生的體悟及情緒，完美詮釋 BOO 熱愛挑戰的精神。PCES 主張在自然與科技之間尋找適合自己平衡點，從環境、材料和設計所發現的可能性以及自然與人文科技中汲取靈感，搭配熱於探索生活的黃氏兄弟哲哲，開啟一段自然輕鬆的 PCES 之旅。

WEI-TZU.YUAN 以臺灣特有的帝雉、朱雀與五色鳥為主要元素，以回收邊角料抽紗編織與仿羽針織布料，傳遞永續仿效性與材料可替代性之重要，透過網紅娘娘更為品牌的五色鳥系列帶來吸睛的轉折，三段精彩品牌敘事，交織獨一無二的「臺北時裝週 SS23 新生代品牌秀」。