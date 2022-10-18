「臺北時裝週SS23」New Breed新生代品牌秀邁入第二季。本季New Breed新生代品牌秀共徵選出3組設計新秀，包括曾獲2018年時裝設計新人獎優勝獎的陳葆汶BOO；2021年獲香港Redress設計大賽首獎的李玉琪、暢芷筠、Bruno Chung PCES及入選臺北時裝週SS22新鮮秀、AW22 New Breed的魏子淵 WEI.TZU-YUAN，展現新生代設計師們的蓬勃創意。
本季 New Breed 新生代品牌風格多元，每家品牌展演18套，共54套全新創作，透過合作的木曜女神溫妮(WINNI)、溫暖系百萬 YouTuber 哲哲、嗆辣系網紅 Alizabeth 娘娘(泰國娘娘)，挑戰時裝週伸展臺，充分演譯出 New Breed 設計作品之特色。
SS23 是 Boo 的第一個系列，以「序」為名自我介紹，用風格強烈的印花與版型圍繞著變形的愛心，表達對人生的體悟及情緒，完美詮釋 BOO 熱愛挑戰的精神。PCES 主張在自然與科技之間尋找適合自己平衡點，從環境、材料和設計所發現的可能性以及自然與人文科技中汲取靈感，搭配熱於探索生活的黃氏兄弟哲哲，開啟一段自然輕鬆的 PCES 之旅。
WEI-TZU.YUAN 以臺灣特有的帝雉、朱雀與五色鳥為主要元素，以回收邊角料抽紗編織與仿羽針織布料，傳遞永續仿效性與材料可替代性之重要，透過網紅娘娘更為品牌的五色鳥系列帶來吸睛的轉折，三段精彩品牌敘事，交織獨一無二的「臺北時裝週 SS23 新生代品牌秀」。
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