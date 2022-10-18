四海為家？有男子在網上分享1張街頭拍到的照片，照片中在台南某紅綠燈口，機車騎士們皆停下來等紅燈，然而，有輛電動自行車引人注目，原來是該騎士的車牌並非是電動機車車牌，或電動自行車字樣的車牌，而是將門牌掛上去；對此原PO也笑說「這樣就不會忘記家裡地址了」，而其他網友也表示「罰單也寄的到」、「大家都知道他住哪裡」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，照片中是在某夜晚的街頭上，機車騎士們都在停等紅燈，此時，有輛電動自行車並非掛著電動車車牌，以及電動自行車字樣的車牌，竟然是把住家門牌掛在機車上；有趣的畫面也讓原PO在貼文寫下「這樣就不會忘記家裡地址了」。

電動自行車掛上門牌，網友笑稱罰單可直送到家。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「罰單也寄的到，合理」、「騎門牌也太誇張了吧，這個警察都可以開單了」、「大家都知道他住哪裡了」、「他把他的家騎出門了」、「四海為家」、「贏在創意」、「台南人，正常的」、「話說，地址是不是比車牌更像個資」、「出事比較好找人嗎？」。