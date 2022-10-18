法國工會今天起展開全國聯合罷工，要求調高薪資，以因應創數十年新高的通膨。這次罷工主要影響學校、交通運輸等公共部門，為法國總統馬克宏5月展開第二任期以來面臨的最嚴峻挑戰之一。

路透社報導，法國日前爆發長達數週的煉油廠員工罷工，擾亂法國主要煉油廠運作並使加油站供應陷入混亂，而今天展開的全國性罷工是煉油廠罷工行動的延伸。

法國政府發言人維宏（Olivier Veran）表示，由於駕駛人在加油站前持續大排長龍，今天可能為煉油廠徵用更多人員。

法新社報導，今天早上，可看到罷工已對巴黎里昂車站（Gare de Lyon）造成影響，擁擠的郊區火車每15至20分鐘就會有大量乘客湧入站台。

通勤族狄亞洛（Yera Diallo）表示：「我今天花了2到3小時在交通上，而不是平常的1個半小時」，他並說：「我不知道今晚會如何。」

馬克宏政府利用徵用權，迫使部分罷工者重返工作崗位，此舉激怒了工會，但在法庭上獲得支持。馬克宏昨天和部長們開會後表示：「我們將持續盡最大努力」，並表示他希望「儘快化解這場危機」。

儘管道達爾能源集團（TotalEnergies）14日已與其他較溫和的工會達成7%加薪與獎金協議，左翼的法國總工會（CGT）仍呼籲罷工行動持續進行到第4週，並以通貨膨脹和該公司賺取巨額利潤為由，要求加薪10%。

高速列車「歐洲之星」（Eurostar）則表示，因為罷工，他們將取消部分往來英國倫敦與法國巴黎之間的列車。

法國國家鐵路公司（SNCF）指出，地方連結交通量下降了50%，但全國交通路線沒有發生重大中斷。

隨著法國緊張局勢升溫，罷工已波及能源產業其他領域，包括核能巨頭法國電力集團（EDF），對歐洲電力供應的關鍵維護工作也將延遲。