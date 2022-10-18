嘉基醫院骨鬆中心，今明兩天免費檢測。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

患者陳女士特別感謝嘉基骨鬆中心吳政誼醫師及團隊的悉心照護。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

台灣的骨質疏鬆症盛行率，50歲以上女性約35％、男性25％，容易骨折、疼痛、殘疾及失能，嘉基醫院成立「骨鬆中心」，18、19日連續兩天有免費篩檢骨質，讓民眾了解自己骨本。

骨鬆中心主任吳政誼醫師表示，嘉基「骨鬆中心」以多項儀器身體組成分析（INBODY）、全身骨質密度檢測（DXA）、足跟骨質密度檢測、骨折風險計算（FRAX）、握力及小腿圍完整評估骨鬆肌少症，再整合患者的共病狀況，，跨科別來做「全人照護」。

嘉基院長姚維仁表示，骨質疏鬆症是台灣65歲以上長者常見慢性疾病的第4名，女性比例為男性3倍，為高齡化社會普遍性的疾病，易有骨折等併發症，治療及照護費用常是龐大的醫療負荷，必須重視。

吳政誼指出，骨鬆性骨折約40％發生在脊椎，其次是髖關節及手腕，髖部骨折的婦女約有2成會在1年後過世，5成以上行動不便，3成需要住進安養機構，此外，脊椎骨折會引起駝背、變矮、背痛，甚至影響肺功能及消化功能。

嘉基引進「骨折聯合照護」模式已服務近500名患者，提供患者更完整的服務，幫助患者家屬協助患者生活起居，建立全面的支持系統。

70多歲陳女士因骨質疏鬆，3年前不慎摔跤，找推拿師推拿後竟無法下床，經吳政誼醫師診斷後為第一腰椎壓迫性骨折，開刀治療，3個月療程及骨折聯合照護後，補充骨鬆藥物及維生素D，目前已恢復正常，可以爬山了。