日本前女優明日花綺羅擁有天使臉蛋和魔鬼身材，榮獲「AV女帝」的稱號，是許多老司機心中的女神，2020年宣布退出女優界令不少粉絲心碎，她投資副業改賣內衣和睡衣，親自設計的款式大受歡迎，屢創銷售佳績，比先前拍AV賺得還要多，成功從女優身分轉型；近期萬聖節將至，她化身動漫《海賊王》真人版「妮可羅賓」，走上街頭引起許多民眾注目。

近日萬聖節將至，明日花綺羅和日本第一女公關愛澤繪美里及年收破億的一條響上街，三人一同扮成《航海王劇場版：紅髮歌姬》的角色，明日花綺羅扮成妮可羅賓，而愛澤繪美里和一條響則分別扮成美音和娜美，幾人走在路上瞬間吸引了路人的目光，明日花綺羅露出小蠻腰，皮製上衣曬出深溝，造型相當火辣，讓許多路人舉起手機拍攝，她們也大方在街上擺出各種姿勢，吸引大批路人圍觀，將街頭擠得水洩不通。

明日花綺羅化身海賊王的角色妮可羅賓。（圖／明日花綺羅推特）

明日花綺羅日前擔任馬來西亞歌手黃明志的MV女主角，在花絮中和黃明志不僅有許多親密戲，甚至還有床戲，讓黃明志直呼：「在拍攝這支MV的時候，真的很擔心，感覺隨時會被人打。沒辦法，她真的抱太緊了...」。

畫面中明日花綺羅穿著白色襯衫，下衣失蹤露出修長美腿，側躺的邪惡視角捕捉到雪白美乳，讓許多網友看到噴鼻血，現場擠滿工作人員，都搶著目睹女神風采，MV當中兩人還一起手牽手唱歌，黃明志騎腳踏車載明日花綺羅，女方則將手環住男方的腰，讓黃明志忍不住自嘲：「這就是一種很幸福的感覺，拍完這個我就可以去跳海」，現場明日花綺羅有一幕穿著蕾絲內褲，纖細腿根全露出，身材仍然非常好。