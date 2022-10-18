全國各縣市民宿協會理事長同台迎接各地代表進場，現場熱鬧非凡(于家麒攝)

全國民宿界一年一度的盛事「2022亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會」今(18)日移師至金門的台開風獅爺購物中心舉行，超過600位來自各縣市民宿及觀光相關產業工、協會代表出席共襄盛舉，展開一連三天的精彩活動，縣長楊鎮浯親自出席代表金門歡迎全國產官學界的菁英蒞臨指導，好好利用這段時間深刻體驗金門之美。

各縣市民宿協會依序進場，南投縣日月潭民宿協會代表獨特的手持

這次活動在交通部觀光局及金門縣政府大力支持之下，在金門縣民宿旅遊發展協會經過將近一年的精心籌備下盛大登場，並以「蛻變」做為這屆大會主題。活動三天除了規劃豐富的課程供民宿業者持續進修之外，主辦單位也安排了在地參訪及手作DIY體驗等深度行程，並配合2030觀光政策白皮書，在民宿產業輔導、提升數位行銷能力、優化遊客在地體驗服務、整合區域價值與銷售、創造好客民宿品牌形象等部分進行深度討論，並聚焦後疫情時代民宿產業的發展及方向。

「地主」金門縣民宿旅遊發展協會手持高粱酒進場更將氣氛炒到最高，手中的高粱酒也將於晚宴招待全國各地貴賓(于家麒攝))

縣長楊鎮浯表示，金門有很多獨一無二的特色風景，例如閩南式建築、戰地史蹟、僑鄉文化、洋樓、自然生態等，歡迎與會貴賓一起發覺金門的美好；同時來到金門如果靜下心來看，會發現這裡有太多驚艷的地方，不管是人文、地理、景點、美食、美酒等隨處可見，希望與會貴賓把握在金門的機會，好好的體驗金門不同層次的美，回去之後推薦給所有的親朋好友一起來金門旅遊。

中華民國民宿協會全國聯合會總會長張心盈(左)特別感謝金門縣民宿旅遊發展協會理事長鄭秀娜(右)及全體會員經過將近一年的精心籌備完成這次活動的辛勞(于家麒攝)

金門縣政府觀光處表示，今年適逢金門縣解除戰地政務管制，並開放觀光旅遊屆滿30週年，活動內容除了與全台各縣市的民宿夥伴分享金門從戰地管制走向海上公園的蛻變過程外，也會共同研討民宿產業在經歷新冠肺炎衝擊的後疫情時代，全國民宿的定位及未來走向。

活動由國立高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨率先登台與大家分享「民宿創意的飛天鑽地」(于家麒攝)

活動也吸引多家廠商設攤，包括民宿備品、衛浴設備、清消器材、園藝機具、在地農特產等攤位，吸引不少民眾前往參觀(于家麒攝）

觀光處長丁健剛進一步表示，不論是金門從戰地政務走向觀光旅遊的蓬勃發展，或是全國民宿業者經歷新冠肺炎疫情將近三年的蟄伏，2022年對於金門及全國民宿都別具意義，期盼民宿產業在經歷疫情過後、國門開啟之時，能夠破繭而出華麗蛻變，迎向產業的另一高峰。