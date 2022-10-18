世界羽聯BWF超級750系列丹麥羽球公開賽，土地銀行李洋、合作金庫林琬清兩位好手首度搭擋混雙，遞補進丹麥站混雙會內賽，兩人18日首輪面對蘇格蘭組合豪爾（Adam Hall）／麥佛森（Julie Macpherson），第2局「李林配」曾握有4個賽末點，可惜和勝利緣慳一面，反而被對手拿下局數，最終「李林配」在一局領先下，21比16、24比26、13比21未能晉級。

就在男雙盧敬堯／楊博涵成為寶島羽壇10年來首個跨隊組合後，這一站混雙再添一組跨隊合作雙打組合，李洋和林琬清遞補參賽，首局和蘇格蘭組合比數膠著，不過李洋／林琬清該局後段15比16落後之後，連下6分而取得一局優勢。

第2局一開始李洋／林琬清延續氣勢，開局6比0似乎有直落二收下比賽的感覺，中間也曾10比2領先8分，不過這對蘇格蘭組合也不好對付，不但持續縮小分差，也在該局中段透過一波4比0攻勢，反倒17比16超前比數，比賽進行到這裡，雙方更加不輕言放棄，「李林配」再拚出3比0小高潮，率先20比19出現賽末點。

接著雙方你來我往，李洋／林琬清4度出現賽末點，可惜就是無法讓比賽劃下句點，反被豪爾／麥佛森連下3分咬下這局；決勝第3局在3比3之後，蘇格蘭組合連搶5分要回領先，並就此領先到終場。

稍晚李洋還有和學弟盧震合作的男雙要進行，比賽預計要台北時間18日深夜11點過後才會展開。