學界密切關注中共二十大之後的對台政策，台灣大學政治學系副教授陶儀芬評估，未來5年中共應不會直接對台動武，但是會將台灣人民區分為中國人／愛國者，或是台獨份子，要求台灣人在二者之間做出選擇。

陶儀芬今（18）日出席由哈佛大學甘迺迪政府學院、台灣大學中國大陸研究中心主辦的「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰」座談，談及二十大報告時，她認為，兩岸議題方面沒有新的論述，主要還是著重於大陸國內政策的持續推動及民族主義動員的路線，武統台灣的可能性目前仍舊不高。

陶儀芬引述學界觀點指出，未來5到10年，由於中國的實力還無法輕易且無風險地與美國打一仗，美國及其盟邦對台海問題和平解決的堅持也越來越強；另方面，習近平主觀認為「東升西降」、時間在中國這邊，不急於冒風險。

陶儀芬認為，習近平的對台政策正從反獨往促統方向前進，如第三份對台白皮書受2019反送中運動的影響，與上一份白皮書相比強硬很多，出現「一國是實行兩制的前提和基礎、兩制從屬於一國」等語，也未如過往提及台灣可保留軍隊。她認為，二十大報告延續此內容，並新增反對外部勢力干涉等，涉及兩岸的主軸可謂反獨反干涉、促統促融合的「和武並進」。

陶儀芬預測，未來5年習近平不會直接對台動武，但會由反獨進化成促統，會用「以戰逼談」方式，持續對台進行文攻武嚇、製造外部軍事威脅、分化台灣人民，即把台灣人民分為中國人或愛國者，以及受到「外國勢力干涉撐腰」的台獨份子，逼迫台灣人在二者之間做選擇，造成台灣民意分裂、人心惶惶，最後可能上談判桌。她說，這是未來5年對台政策主軸，對台灣與區域是很大的不穩定因素。

陶儀芬認為，二十大後到2024年我總統大選期間，中國在其他議題上會對美國較為趨緩，但會在台灣問題上逼迫美國表態不支持台灣，並於總統大選期間運用其「銳實力」，宣稱這是戰爭與和平的選擇，並加強對台軍事壓力，如軍機繞台、飛彈試射等作為，讓台灣人民在武力脅迫的情況下進行選舉。她將此總結為「以戰逼和、和武並進」，並認為這些軍事壓力都很可能產生擦槍走火的風險，為地區帶來不穩定的因素。