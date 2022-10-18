針對藍營質疑公費讀醫未盡義務，高雄市長陳其邁（左）駁斥，不是事實且已經還款完畢。圖為他年輕時參加社會運動的老照片。（陳其邁競總提供／柯宗緯高雄傳真）

針對藍營質疑公費讀醫未盡義務，高雄市長陳其邁（前）駁斥，不是事實且已經還款完畢。圖為他年輕時參加社會運動的老照片。（陳其邁競總提供／柯宗緯高雄傳真）

針對藍營質疑公費讀醫未盡義務，高雄市長陳其邁18日駁斥，不是事實。陳其邁競總也出示公文顯示20多年前已賠償公費。（陳其邁競總提供／柯宗緯高雄傳真）

針對國民黨今（18）日召開「陳其邁公費念醫30年竟未盡義務！欺世盜名？」要求陳其邁應道歉並歸還公費補助。對此，今晚中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明等人共同發聲明挺陳其邁，並譴責不實言論，強調陳其邁雖在不同公職崗位，但造福全國民眾不分藍綠，醫界予以肯定。

陳其邁今早出席「陳其邁經貿文教後援會總會成立大會」親上火線解釋，自己早在20多年前已依照規定，返還相關公費，完成還款義務，所以王議員所指摘的事項不是事實，並指因為大時代變化有了不一樣生涯選擇，但從醫的初衷從來沒改變過，更會繼續努力前進。

今晚包括中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明、高雄市醫師公會 理事長朱光興、高雄縣醫師公會理事長王宏育，共發發聲明挺陳其邁，並譴責不實言論。

周慶明指出，醫界內具有醫師身分，沒有投入臨床工作者比比皆是，許多都在公衛、生醫、基礎研究或公共政策也都有傑出表現；陳其邁醫師雖未投入臨床工作，但其在立委、副院長及市長任內，推動多項公衛及健保醫療政策，嘉惠更多國人，不應該以不實言論斷章取義，以錯誤資訊進行選舉操作，代表醫師公會予以譴責。

醫師公會全國聯合會等聯合聲明提及，陳其邁醫師在30多年前自中山醫學院醫學系畢業，取得醫師執照後隨即投入在當時較為冷門的公衛領域，並以優異成績畢業於台大公共衛生研究所。

此外，陳其邁擔任立法委員期間，推動攸關全民健康的醫療衛生法案不遺餘力，任內主導通過《菸害防制法》、騎機車強制戴安全帽、催生疾病管制局、鍥而不捨追蹤毒澱粉與黑心油等事件，最終設立食安基金與修正《食品安全衛生管理法》。而在SARS期間，擔任立法院黨團幹事長，協助時任衛生署署長陳建仁，取得朝野共識完成相關立法，有效控制疫情。

聲明也指出，陳其邁時任行政院副院長發揮公衛專業，積極推動各項防疫政策，諸如：武漢肺炎初期進行登機檢疫、健保卡註記警示地區旅遊史、口罩實名制、推動大數據防疫。

而到高雄市長時期，陳其邁擬定多項超前部署之防疫創舉，如廣設疫苗接種站、高齡長輩採「宇美町式」施打、今年農曆年前推動基層診所廣發快篩試劑、小兒快篩陽性特別門診、啟動居家照護計畫，保留醫療量能、診所一站式服務，從看診、判陽、領藥、居家照護，提供市民完整服務。關懷包得來速，讓確診者於居隔期間無後顧之憂。

醫師公會全國聯合會強調，肯定陳其邁醫師的表現，並表示其長期以來，他在不同的公職崗位上，充分展現其醫療及公衛長才，造福全國民眾不分藍綠，細數其對醫界與全國人民健康的貢獻，不容抹煞，公會給予高度肯定。