「挑戰雲東台3林徑」，摸彩最高獎項是價值15萬元的捷安特客製化自行車1台。（雲林縣政府提供）

2022年是全民健康運動年，強化推廣綠色旅遊、運動觀光、慢遊永續旅遊的精神，雲林縣政府規畫環騎雲林100K系列活動，以及11月5日單日型活動「挑戰雲東台3林徑」結合期間型認證方式，讓雲林縣美麗的自行車廊道廣為人知，邀請大家一起來雲林破風前進、挑戰自我！

縣府文化觀光處表示，騎自行車是非常健康而且全面的運動，對心肺功能、平衡感、肌耐力都有幫助，該處在7月舉行雲林單車文化節，讓民眾體驗到164線文化絲路之美。

本次環騎雲林100K系列活動，分為單日型「挑戰雲東 台3林徑」活動及期間型認證活動。

11月5日單日型活動有2組路線，其中破風騎士組全程50公里，沿斗六市、古坑鄉華山休閒農業區至古坑綠色隧道騎乘，海拔最高達775公尺，極具有挑戰性，歡迎各路車友來挑戰。悠活親子組全程15公里，騎乘至古坑綠色隧道，可感受綠樹成蔭的沁涼感，放鬆且療癒。

當天活動邀請單車全能好手盧紹軒、土耳其單車女神徐甘舒擔任本次活動代言人，除了有豐富的紀念品，沿途還提供超澎派的雲林在地美食作為補給為車友們補充體力，最終將抽出全場最大獎：價值15萬元的捷安特客製化自行車1台，活動精彩可期。

期間型的認證活動「環騎雲林單車認證」依照縣內6條自行車路線，一、從雲林的信仰中心北港，沿途經過水林、口湖的「金水164鐵馬尋寶騎」；二、沿著濱海看風景，經過麥寮-台西-口湖的「真愛密碼-1799幸福公路」；三、沿著濁水溪南岸體驗遊海至山的田野單車之旅，經過二崙、西螺、林內的「濁溪南岸夢田154」；四、深度體驗迎神的傳統文化，西螺、虎尾、土庫、北港的「與神同行145騎福朝Bike」；五、兼具運動健身及休閒活動的「挑戰雲東-台3林徑」；六、全國第一條沿著水圳興建的「水圳綠道-嘉南大圳濁幹線」。

文觀處長陳璧君表示，即日起至11月30日止，車友可擇期選擇一條路線完成單車騎乘挑戰，以手機APP路線軌跡截圖作為認證資料，並同時與指定地標合影，拍攝3張照片上傳至認證網站，就可獲得飛狼經典圓筒包，歡迎各路車友踴躍參加。