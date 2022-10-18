U23中華隊外野手羅暐捷在與德國隊之戰盜壘時不慎弄傷左膝，經過2位權威醫生觀看初步檢查結果後都認定是左膝後十字韌帶撕裂，目前還需要等受傷部位消腫後，接受第2次複診才能知道後續治療狀況，羅暐捷表示，不會排斥動刀，一切聽從醫生建議，只盼能夠恢復到受傷前的狀況。

羅暐捷在盜壘受傷後就立刻送醫檢查，核磁共振（MRI）檢查後急診醫師本認定左膝韌帶沒大礙，但中華隊為了謹慎起見，將他的檢查結果到高醫、高雄長庚給周伯禧、周文毅看，結果2位醫師都認定左膝後十字韌帶撕裂，也讓他本屆U23報銷。

聽聞韌帶撕裂噩耗後羅暐捷情緒十分低落，前天對日本隊時心情無法釋懷，只敢待在休息室看比賽，昨天心情較為釋懷後就有到場邊一起幫隊友加油。

本屆賽事提前結束，隊友們也紛紛上前安慰羅暐捷，其中陳聖平、楊竣翔都有跟他說「會帶著他的份一起拚」，後人獨自思考傷勢時又忍不住潰堤，但他強調、笑說：「我沒有哭啦！就稍微有點放感情。」

羅暐捷與陳聖平高中時一起打亞青開始熟識，加上個性也相同，很快成為好友，高中畢業後兩人各自在職業生涯打拚，好不容易這次在U23重逢，沒想到只打了2場比賽羅暐捷就無法再出賽，「好不容易把氣氛戴起來，才一起拚2場，以後也不知道何時還有機會一起在場上。」

面臨打球生涯以來最大傷勢挑戰，羅暐捷對未來充滿未知與徬徨，「之前受傷最多一個禮拜就可以回去做喜歡的事了（指打球），但這次可能會很長又是未知數，讓我有點難消化。」除了中華隊隊友，統一獅教練團、親人也都有關心他的傷勢，「真的害我眼睛撐不住。」

羅暐捷受傷後，陳聖平、王彥程自告奮勇當他的「看護」，他笑著說自己請了2個很貴的看護，「一個美國的、一個日本的，但也是對他們很不好意思，很麻煩他們。」

陳聖平則表示，自己只是幫忙推輪椅、送洗衣服而已，至於逼哭羅暐捷的一席話是什麼？他說：「我就說，『受傷沒關係，難過的時候我會陪你，我會連你的份一起打。』其實我也快哭，很難過這次不能一起打球，畢竟我們感情很好。」羅暐捷目前等待左膝消腫後才能再接受複診，才會有比較明確的答案，看是否需要動刀治療。