美國視訊電子標準協會（VESA）今（18）日宣布推出最新的DisplayPort 2.1版本規格，可以反向相容並取代前代版本的DisplayPort（DisplayPort 2.0）。VESA與協會成員企業持續密切合作，以確保支援DisplayPort 2.0的產品可以完全符合更新、要求更高的DisplayPort 2.1規格。

所有先前獲得DisplayPort 2.0認證的產品也因此受惠，包括通過UHBR（Ultra-high Bit Rate）認證的產品，不論是繪圖處理器、擴充基座晶片、顯示器純量晶片、諸如數位重計時器（retimer）的埠實體層（PHY）中繼器晶片，或是DP40/ DP80訊號線（包括被動與主動、以及使用全尺寸的DisplayPort、Mini DisplayPort或USB Type-C接頭的訊號線），皆已取得更嚴格的DisplayPort 2.1的規格認證。

無論是透過原生的DisplayPort訊號線、透過DisplayPort Alt Mode（利用USB Type-C接頭傳送DisplayPort訊號）傳送，或穿隧通過USB4鏈路以達到強大的端對端用戶視覺體驗，都是VESA DisplayPort規格的第一要務。

因此，DisplayPort 2.1已經與USB Type-C規格及USB4 PHY規格更緊密契合，促成可同時服務DisplayPort及USB4的共用PHY。此外，DisplayPort 2.1亦增加全新的DisplayPort頻寬管理功能，讓DisplayPort穿隧在USB4鏈路上以更高的效率與其它I/O資料流量共存。

除了效率的提升，也強制要求必須支援VESA的視覺無損顯示串流壓縮（DSC）編碼解碼器，以及VESA的Panel Replay協定。DSC位元流的支援讓DisplayPort的傳輸頻寬減少超過67％，卻不會產生視覺雜訊；而VESA的Panel Replay功能在Panel Replay開始運作時，可以為DisplayPort的穿隧封包降低99%以上的傳輸頻寬。