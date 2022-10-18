以《我是自願讓他殺了我》入圍金鐘獎迷的蔡淑臻，日前出席JIMMY CHOO高雄漢神巨蛋店開幕活動，此次以印花絲質貼身洋裝搭配蜜糖粉色的高跟鞋，鞋帶上還妝點著大小不一的珍珠，包款則選擇同色系的側背包，此次逛高雄巨蛋店，恰好名模林志玲同款婚鞋也展示其中，談到婚鞋蔡淑臻笑說一切都還太遠，「連男朋友都沒有，徵友比較實際。」不過也透露該款華麗的婚鞋是自己會喜歡的風格，「不過到時候，也有可能會再推出我更喜歡的鞋也說不定。」

蔡淑臻以Blumarine洋裝，搭配JIMMY CHOO Aura鞋款5萬800元、 VARENNE CLUTCH 5萬5800元，直呼自己今天女人味十足。（JIMMY CHOO提供）
蔡淑臻以Blumarine洋裝，搭配JIMMY CHOO Aura鞋款5萬800元、 VARENNE CLUTCH 5萬5800元，直呼自己今天女人味十足。（JIMMY CHOO提供）

平時多著牛仔褲、西裝等較為中性服裝的蔡淑臻表示「我今天穿的特別女性化。」談到即將到來的金鐘紅毯，她表示其實自己紅毯戰服有點糾結，這次服裝不想過於性感、奔放、露太多，「我現在意識到要改變路線，會希望漂亮但保持優雅，這個很難拿捏，我怕穿出來太性感又有奇怪的比喻。」雖然服裝風格無法劇透太多，但鞋款方面他則透露「目前有幾雙Jimmy Choo正在選。」並透露平時喜歡運用像Jimmy Choo比較華麗的鞋款，為整體穿搭增添重點，「很喜歡Jimmy Choo把身上的珠寶首飾，融合到鞋子上的這種設計。」由於腳板偏大，過去在伸展台上層因應塞秀鞋而受傷，「其實我覺得自己的腳很醜，所以買一雙好看的鞋對我來說很重要。」而她除表示品牌鞋款好搭配外，也十分讚賞鞋底不會太硬十分舒服好穿。

JIMMY CHOO MICRO BON BON（蜜糖粉）， 3萬800元。（JIMMY CHOO提供）
JIMMY CHOO MICRO BON BON（蜜糖粉）， 3萬800元。（JIMMY CHOO提供）
JIMMY CHO ORIANA（馬里布藍）， 4萬5800元。（JIMMY CHOO提供）
JIMMY CHO ORIANA（馬里布藍）， 4萬5800元。（JIMMY CHOO提供）
JIMMY CHOO BONNY （馬里布藍）， 3萬5800元。（JIMMY CHOO提供）
JIMMY CHOO BONNY （馬里布藍）， 3萬5800元。（JIMMY CHOO提供）

本季2022秋冬系列，依舊保留了如貼鑽、珍珠、JC Logo等元素，本季秋冬系列以蜜糖粉、馬里布蘭為重點色，在許多鞋款如SAEDA、NEENA、ORINA上運用金色鍊條裝飾，修飾足部線條同時也使其隨著步伐搖曳，更顯時髦;包款方面如BON、BONY、VARENNE QUAD以及蔡淑臻配戴的VARENNE CLUTCH各自有不同的感覺，後兩者外型方正、前兩者外形圓潤各自可滿足不同穿搭需求，而本季另一特別的是首發的飾品如耳環、手環、戒指、項鍊等，也於高雄首度曝光，未來也將巡迴於台灣其他櫃點。

JIMMY CHOO 高雄漢神巨蛋店，以綠色地毯營造舒適購物空間。（JIMMY CHOO提供）
JIMMY CHOO 高雄漢神巨蛋店，以綠色地毯營造舒適購物空間。（JIMMY CHOO提供）

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