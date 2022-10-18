以《我是自願讓他殺了我》入圍金鐘獎迷的蔡淑臻，日前出席JIMMY CHOO高雄漢神巨蛋店開幕活動，此次以印花絲質貼身洋裝搭配蜜糖粉色的高跟鞋，鞋帶上還妝點著大小不一的珍珠，包款則選擇同色系的側背包，此次逛高雄巨蛋店，恰好名模林志玲同款婚鞋也展示其中，談到婚鞋蔡淑臻笑說一切都還太遠，「連男朋友都沒有，徵友比較實際。」不過也透露該款華麗的婚鞋是自己會喜歡的風格，「不過到時候，也有可能會再推出我更喜歡的鞋也說不定。」

蔡淑臻以Blumarine洋裝，搭配JIMMY CHOO Aura鞋款5萬800元、 VARENNE CLUTCH 5萬5800元，直呼自己今天女人味十足。（JIMMY CHOO提供）

平時多著牛仔褲、西裝等較為中性服裝的蔡淑臻表示「我今天穿的特別女性化。」談到即將到來的金鐘紅毯，她表示其實自己紅毯戰服有點糾結，這次服裝不想過於性感、奔放、露太多，「我現在意識到要改變路線，會希望漂亮但保持優雅，這個很難拿捏，我怕穿出來太性感又有奇怪的比喻。」雖然服裝風格無法劇透太多，但鞋款方面他則透露「目前有幾雙Jimmy Choo正在選。」並透露平時喜歡運用像Jimmy Choo比較華麗的鞋款，為整體穿搭增添重點，「很喜歡Jimmy Choo把身上的珠寶首飾，融合到鞋子上的這種設計。」由於腳板偏大，過去在伸展台上層因應塞秀鞋而受傷，「其實我覺得自己的腳很醜，所以買一雙好看的鞋對我來說很重要。」而她除表示品牌鞋款好搭配外，也十分讚賞鞋底不會太硬十分舒服好穿。

JIMMY CHOO MICRO BON BON（蜜糖粉）， 3萬800元。（JIMMY CHOO提供）

JIMMY CHO ORIANA（馬里布藍）， 4萬5800元。（JIMMY CHOO提供）

JIMMY CHOO BONNY （馬里布藍）， 3萬5800元。（JIMMY CHOO提供）

本季2022秋冬系列，依舊保留了如貼鑽、珍珠、JC Logo等元素，本季秋冬系列以蜜糖粉、馬里布蘭為重點色，在許多鞋款如SAEDA、NEENA、ORINA上運用金色鍊條裝飾，修飾足部線條同時也使其隨著步伐搖曳，更顯時髦;包款方面如BON、BONY、VARENNE QUAD以及蔡淑臻配戴的VARENNE CLUTCH各自有不同的感覺，後兩者外型方正、前兩者外形圓潤各自可滿足不同穿搭需求，而本季另一特別的是首發的飾品如耳環、手環、戒指、項鍊等，也於高雄首度曝光，未來也將巡迴於台灣其他櫃點。