日本是台灣民眾最喜愛的旅遊地點，由於日本政府邊境已於10月11日解封，現在台灣人到日本可以免簽自由行，日本觀光局和日本最大航空公司ANA（全日空）順勢推出「BEYOND ＃Missing Japan」活動，透過亞洲7國的網紅重溫日本知名景點。

日本「Beyond ＃Missing Japan」活動靈感來自旅客因疫情而想念日本的社群貼文，ANA表示，藉由觀看「Beyond＃ MissingJapan」的360°影片，可以「無死角」將日本風景一覽無遺：從下飛機開始，走過櫻花盛開的新倉山淺間公園，到富士急樂園坐上雲霄飛車，透過鏡頭，猶如親自走過一遭。其中，長期旅居日本的台灣人「漢娜在翻譯」首推富士五湖，住宿方面則推薦日本第一座豪華露營場虹夕諾雅富士，結合露營及豪華住宿體驗。

ANA亞洲和大洋洲行銷業務副總小野功表示，相信這次的「Beyond ＃Missing Japan」能讓遊客重新探索日本，也期待很快能迎接遊客來到日本遊玩。