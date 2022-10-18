新光三越台北天母店18周年慶將於10月27日驚喜登場，由於今年改裝幅度歷年最大，天母店長許詩錡表示，從美食與家居品牌進駐，到天母每年的萬聖節活動，話題不間斷，全新的購物體驗，要不僅抓住本地人的心，也吸引外來客消費，預估今年周年慶檔期業績帶來26％高成長。

新光三越台北天母店營業經理林佩韋表示，二館先大幅改裝，一館再接力，最受矚目是8月進駐、全球首家引進澳洲和牛9＋等級燒肉專賣的「Kanpai CLASSIC」老乾杯，吸引各地老饕前來，由其節慶或假日，該餐廳營業時間會拉長至晚間11點，日本南青山直送甜點「YOKU MOKU」獨家咖啡旗艦店，以及「星乃咖啡店」、天母首家有現烤烘焙麵包的「星巴克」等，在客單價較高效益下，帶動Q3業績年增35％。

為增添周年慶話題，許詩錡表示，日本家居品牌「得利家居」趕在周年慶前夕、26日開幕，正式進駐天母商圈，日前消費曝光，已引起天母幫社團的熱列討論，話題不間斷，加上化妝保養品、寢具、超市等成長，可望挹注全年業績25％成長。

新光三越台北天母店行銷副理潘詩庭透露，寶可夢第九代最新作朱紫發售，全台首場快閃活動就在天母店，10月21日起眾多全新周邊商品可收集，還有共20場皮卡丘見面會，限日發放寶可夢4大角色超萌紙帽。