高雄某間汽車公司的已婚男業務與王姓女同事過從甚密，直到男業務的配偶查看行車紀錄器時，意外發現男業務與王女深夜在車上按摩，其配偶遂怒控告王女侵權並求償撫慰金。高雄地院審結，判王女須賠償5萬元為適當。可上訴。

判決書指出，正宮主張與男子阿慶（化名）自2015年間結婚，育有1名子女，未料阿慶竟自去年10間開始與王姓女同事交往，私下約會牽手、摟腰及勾肩等親密行為，認為2人的關係明顯超過正常社交範圍，故依法向王女求償85萬元撫慰金。

對此，王女否認曾與阿慶交往，她與阿慶僅是正常往來，雖然有肢體接觸，但並沒有親吻與擁抱，與男女交往的肢體接觸不同，認為自己並無侵害對方配偶的行為。

高雄地院審理時，法官勘驗阿慶妻子提供的行車紀錄器，發現阿慶曾向王女表明已婚，另段於某日晚間11時許在車上的對話中，阿慶對王女說，「你今天摸，沒有那麼緊還好耶」、「可是你今天筋還好耶，沒有很緊，還是蠻鬆的」等語，可推知阿慶曾於深夜與王女在車上獨處，並替王女按摩。

此外，法官發現另段影像中，拍攝到阿慶與王女一同開車前往海邊，阿慶替王女開車門，後來阿慶還摟著王女眺望海景，法官認為上述親密舉動，客觀上具有表達愛意的意涵，故王女與阿慶的互動的確逾越分際，酌情後，判王女須賠償阿慶妻子5萬元。可上訴。